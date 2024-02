Día das Candeas: preludio da primavera

Cando a Candeloria chora, medio inverno vai fóra; que chore, que deixe de chorar, metade do inverno está por pasar

Este é un dos moitos refráns ao redor do Día das Candeas, unha celebración "que marcaba o momento de comezar a traballar as terras, a despedida do inverno e cando os paxaros buscan parella", detalla Yoani Jartín, técnica de Turismo de Meira sobre unha festividade que conta con moita tradición no municipio.

"É unha tradición que vén da época dos monxes, xa facían esta procesión", engade o párroco meirego, Miguel Asorey, encargado de oficiar a misa das Candeas na igrexa de Santa María o pasado venres, na que mesmo se entoa un canto á Virxe que xa cantaban os monxes. O oficio comeza coa bendición das candeas, mentres que despois da lectura do Evanxeo e antes do ofertorio, no medio da misa faise a procesión polo interior da igrexa entoando o tradicional cántico, liderada pola cruz procesional, tras a que se portan unha parella de pombas, as roscas das Candeas e a imaxe da Virxe «cun manto sinxelo, vestida de pobre", detalla Asorey.

Se de vello vén a celebración da festividade, tamén ten historia o sorteo das roscas das Candeas. "Antigamente poxábase no palco da música, para ter fondos para facer as festas", destalla Manolo Ferreiro, presidente da UDP de Meira, quen, xunto a Gonzalo Rego, foi o encargado de recuperar esta tradición, da que mesmo se conserva unha daquelas rifas que se vendían a dez céntimos, datada no ano 1930.

Fixérono no ano 2008, cando formaban parte da comisión das festas patronais. Apostaron por recuperar o Día das Candeas e por sortear unha rosca, una iniciativa á que, ante a boa acollida, decidiron darlle continuidade, o que levou a incorporar a degustación do produto con viño doce tras a misa e a sortear ata catro roscas de distintos tamaños coa venda dunhas rifas moi demandadas polos veciños e os negocios da localidade e coas que se sufragan todos os gastos da festa.

Nesta nova edición, a celebración do 2 de febreiro foi un paso máis alá coa recuperación doutra tradición, o Baile do Farolillo. "Facíase hai moitos anos, eu recórdoo de pequeniña, recuperárase puntualmente pero xa hai máis de dez anos que non se fai", lembra Yoani Jartín, que explica que o Concello e as asociacións se uniron para promover de novo esta verbena na Praza do Concello.

O gran protagonista é ese farolillo que lle dá nome á festa. Hai que levar un aceso durante o baile, seguindo o ritmo da música, co único obxectivo de manter a chama acesa ata que o son se deteña. Gañaba a parella que lograse chegar ao remate co farolillo prendido, e a cousa estivo tan, tan axustada, que a organización acabou por dar dous premios: un primeiro recompensado cunha rosca de Candeas e cunha botella de viño doce e un segundo galardoado con idéntica bebida. Non faltou tampouco, ademais, un saboroso sorteo cuxos afortunados gañadores foron Senén e Isabel, do estanco e librería Laurel.

Máis sinxela, pero igualmente emotiva e vistosa, foi a misa celebrada na igrexa parroquial de Santa María das Pontes, onde tamén se bendiciron candeas, mentres que no IES Moncho Valcarce optaron a pasada semana por conmemorar a tradición gastronómica da Candeloria.

Dende o departamento de Francés do centro educativo pontés promoveron unha degustación de crepes, prato típico que se saborea tradicionalmente no veciño país galo nesta festividade.

O alumnado, tal e como xa fixera o curso pasado por estas datas, participou nesta iniciativa elaborando crepes co dobre obxectivo de familiarizarse coa tradición e de aprender a receita.