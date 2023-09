Preacuerdo entre Urbaser y plantilla para resolver el conflicto en Vilalba

Urbaser y la plantilla que tiene en el centro de trabajo de Vilalba llegaron este miércoles a un preacuerdo que serviría para desbloquear y resolver el conflicto laboral que lleva activo entre ambas partes desde mayo y que se endureció en las últimas semanas con la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria desde el 21 de agosto y que estaba suspendida desde el 14 de septiembre.

Esta suspensión se produjo después de la primera reunión de la mediación solicitada por los trabajadores al Consello Galego de Relacións Laborais y estaba fijada hasta que se celebrara un nuevo encuentro, lo cual ocurrió este miércoles.

Tras esta nueva sesión de arbitraje, ambas partes alcanzaron un preacuerdo que deberá ser ratificado por los trabajadores en asamblea, prevista para el viernes a las 13.30 horas. "Se a resolución que se adopta é positiva, o preacordo inclúe a desconvocatoria da folga", explicó Iván Rouco, representante de los trabajadores y miembro de la mesa de mediación.

Sobre el pacto alcanzado, la CIG explica que en materia económica se logró una subida del 6% para el año 2023 y del 4% tanto en el 2024 como en el 2025 –en un principio, se hablaba de un 10% en total en los tres años–. A mayores, el personal cobrará una prima de convenio de 400 euros.

Junto a esto, los trabajadores consiguieron un día más de vacaciones (31), rebajar la jornada semanal de 39 a 37,5 horas –librarán dos sábados al mes en vez de uno–, un permiso no retribuido de un mes y la garantía de que, "no caso de ter que realizar traballos de superior categoría, se percibirá a parte proporcional do tempo traballado en cada categoría", explica el sindicato.

Reacciones

Iván Rouco reconoció también que el Concello de Vilalba "foi vital na resolución do conflito" y que el edil de Servizos, Eduardo Vidal, participó este miércoles un momento en la mediación, lo que "foi a palanca de desbloqueo".

Vidal considera "definitivamente arreglado" el conflicto después de la intervención del Consello Galego de Relacións Laborais para "que haxa un acordo entre as dúas partes e asumindo o Concello tamén a súa responsabilidade".

La CIG por su parte criticó la "postura intransixente e as manobras de Urbaser para dilatar a negociación" y lamenta que el Concello "estivera todo este tempo máis preocupado por minimizar os efectos da folga na rúa que por traballar na busca dun acordo". Valoró que el acuerdo garantice la recuperación del poder de adquisición de los trabajadores, que llevan desde 2020 sin convenio.

Nuevo contrato. La licitación está más cerca

Eduardo Vidal apuntó que el "acordo económico é total" en las anualidades 2023, 2024 y 2025 y que una vez que se actualice el nuevo convenio colectivo de la plantilla de Vilalba con las mejoras laborales este podrá ser incluido en los pliegos económicos para poder sacar a licitación el nuevo contrato para el servicio de recogida de basura y limpieza viaria.

El anterior caducó el 30 de septiembre de 2020 y desde entonces el Concello pactó con Urbaser que mantenga el servicio hasta la nueva adjudicación.

Otro paso que se realizará de forma paralela es actualizar las tarifas, las tasas y el padrón del servicio, tal y como explicó Vidal.