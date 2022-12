Praza do Convento: un espazo para xogar e evadirse

Localización

Entrando a Meira pola N-640, pola Avenida de Lugo, o camiño máis rápido é meterse por onde a Praza Maior e seguir uns metros cara adiante, ata chegar á casa do concello, onde hai que coller pola Avenida José Antonio, estando o destino na primeira rúa a man esquerda.

Peonalización

Que a praza e as súas inmediacións sexan parcialmente peonís é unha característica moi apreciada debido a que iso achégalle moita tranquilidade ao lugar, ademais de facilitar o acceso para as persoas que vaian camiñando ou en bicicleta.

Contorno

A praza está situada no centro de Meira, colindando co concello e coa igrexa de Santa María, dous edificios históricos da vila. Ademais, é onde se poñen os postos de polbo cando hai mercado ou feira.

Lateral da Igrexa de Santa María, na Praza do Convento. D. CENDÁN.

"Este sitio tivo un impacto moi grande na miña infancia porque era onde nos xuntabamos todos os nenos de Meira para xogar e pasar as tardes", lembra Diego Méndez, presidente da asociación de comerciantes, empresarios e autónomos (Acea) de Meira, que ten en gran estima a praza do Convento e todos os recordos que o invaden ao pensar nela e verse de rapaz gozando do lecer cos seus amigos e compañeiros, nunha época onde aburrirse era o maior dos problemas.

"Xogabamos a mil cousas, dende os tradicionais pilla-pilla ou escondite, ata ao fútbol, ou mesmo a andar en bicicleta todos xuntos pola praza", di Diego, á vez que apunta que "é o sitio de Meira ao que se vai a xogar dende sempre, e ségueo sendo a día de hoxe", explica.

Igrexa de Santa María. D. CENDÁN.

E é que ademais de ter un edificio tan emblemático como a igrexa de Santa María e de ser o lugar onde se poñen os postos de polbo e demais comida cando hai mercado, esta praza é parcialmente peonil, o que fai que "sexa un sitio moi tranquilo e a onde presta moito ir, porque non te tes que preocupar dos coches e podes desfrutar máis da tranquilidade", explica Diego, que engade que é un sitio ao que lle gusta "moito ir aínda hoxe".

"Teño unha nena pequena e a praza do Convento é un lugar ao que a podo levar para que camiñe e non ter que agarrala por se vén algún vehículo, e iso é algo do que ela tamén desfruta", prosegue o veciño de Meira, que se mostra satisfeito con que haxa un lugar destas características na vila.

A praza ten ademais o engadido de estar preto doutras como son a do Concello ou a Maior, atopándose en pleno núcleo meirego, o que fai que sexa un punto de reunión habitual entre os veciños.

Fonte do antigo patio dos cabaleiros, ao lado da praza. DIEGO CENDÁN.

"É un sitio moi bonito para visitar, xa que ademais de estar bastante á man ten a igrexa, parte do antigo monasterio, xusto pegado, o que lle suma atractivo", apunta Diego Méndez, que non dubida en recomendala como un dos destinos a ver cando se pasa por Meira.

O meirego explica que para el sempre vai ser especial xa que "desfrutei e acumulei recordos imborrables de pequeno, e é un dos sitios aos que vou agora cando busco tranquilidade".