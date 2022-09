Praza do Concello da Pastoriza: historias que gardan as pedras

Localización

Dende a rotonda pola que se entra á vila, ao lado do circuíto e o campo de fútbol O Acebreiro, abonda con seguir a Avenida Principal que atravesa A Pastoriza para chegar ata a Praza do Concello, que se atopa ademais fronte ao centro de saúde e rodeada pola Travesía Principal Octava.

Espazos

En alusión ao seu nome, este lugar é o emprazamento do edificio consistorial. Ademais na parte baixa da praza e separado por unhas escaleiras, atópase un parque infantil dotado de bambáns, tobogáns e redeiras, ideal para que xoguen os máis pequenos.

Casa da cultura

A escasos metros da praza, do outro lado da Avenida Principal, sitúase a casa da cultura, lugar no que se celebran os actos culturais.

Escaleiras laterais da casa do concello da Pastoriza. NOEMI FERNÁNDEZ

Empedrada, no corazón da vila e rodeada polo balbordo habitual dunha mañá na Pastoriza. Así é a Praza do Concello deste municipio chairego no que ademais de abundar os espazos naturais, os veciños tamén destacan outros lugares polo seu valor inmaterial.

Un valor que se nutre das lembranzas e dos minutos investidos en desfrutar do tempo libre. Aquel que abunda durante a infancia e a adolescencia, etapa na que Marcos García, veciño da Pastoriza, foi construíndo os recordos que hoxe garda da Praza do Concello.

A primeira fin de semana de setembro celébranse as festas patronais neste emprazamento

"De neno non había un día que non andase por alí. Quedabamos os amigos para xogar ao fútbol e pasar unha tarde entretida", lembra Marcos, quen dunha carreira estaba no punto de encontro habitual para a súa cuadrilla.

Habitual para uns rapaces que agora xa non xogan pero que aproveitan para xuntarse na praza cada comezo de setembro. Pois a primeira fin de semana celébranse neste emprazamento as festas patronais. Unha ocasión perfecta para reencontrarse cos veciños e lembrar cun sorriso aquelas entretidas xornadas nas que non importaba máis que gardar do balón dentro da empedrada para que ningún coche lle pasase por riba.

Parque infantil da Pastoriza. NOEMI FERNÁNDEZ

A proximidade deste espazo á Avenida Principal convérteo nun risco para xogos co balón, pero á súa vez, nun atractivo que non pasa indiferente para ninguén.

"É unha praza envexable nun lugar excepcional", relata Marcos. E é que, só con atravesar Pastoriza os ollos dan con este espazo cuxas pedras gardan con disimulo milleiros de anécdotas .

Hai feira cada primeiro sábado de mes, á que acoden o 'pulpeiro' e comerciantes

Pero a empedrada tamén garda emblemáticas citas, ademais das festas patronais, cada primeiro sábado de mes o pulpeiro e os comerciantes tinguen a praza dunha cor especial, para advertir de que é día de feira. Un mercado ao que agora dá pulo a Asapa, a asociación de comerciantes e empresarios da que ademais é presidente Marcos García.

Un organismo que tamén escolleu a empedrada como lugar de celebración da primeira Festa da Xuventude que se desenvolveu o pasado mes de maio.

Unha praza do concello, dos veciños, da festa e das lembranzas. Unha praza emblemática para os pastoricenses que merece unha parada obrigada.