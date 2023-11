Praza do Concello de Abadín: A vida do outro lado da estrada

Localización

A Praza do Concello atópase no centro urbano de Abadín, ao pé da Nacional 634, entre os puntos quilométricos 606 e 605, á man esquerda se se circula cara a Mondoñedo.

Renovación

Fai case unha década o Concello impulsou a renovación integral da céntrica praza, que se materializou a través de dous obradoiros de emprego. Ideouse coma un espazo multifuncional con zonas de circulación, de aparcamento e peonís e paradas de servizos de taxi e bus. Tamén se atopa nela o buzón de Correos e conta con paneis informativos e xardineiras.

Peregrinos

O Camiño Norte de Santiago pasa por Abadín e, máis concretamente, atravesa a praza, onde varias cunchas no chan indican o camiño a seguir cara a Compostela.

Edificio do colexio. C.PÉREZ

O abadinés Jaime Romero Oseira só tiña que cruzar a Nacional 634, dende a ferretería familiar na que se criou, para chegar á Praza do Concello, en Abadín. Pero daquela nin unha nin outra eran tal: "Había unha horta de verzas e o terreo estaba case dous metros sobre a estrada, e eu recordo xogar nesta, porque daquela podían pasar ao día tres ou catro coches", conta, debuxando imaxes doutra época.

Son moitos os partidos de fútbol, unha das súas grandes afeccións, que deixa xogado nesa praza que viu como se ía transformando co paso do tempo. Rebaixouse ao nivel da nacional e a terra deu paso á grava ata chegar á estética actual. "Pasei nela moitas horas, era o punto de referencia para todo, o sitio para quedar, xogabamos ao fútbol toda a tarde... témolo pasado moi ben", rememora, invocando as caras de moitos amigos que xa non están: "Téñolle cariño por iso".

Camiño Norte, ao seu paso pola praza. C.PÉREZ

Despois de ir á escola aos Carballás ("estaba a máis dun quilómetro e iamos e viñamos andando, pero ás veces colliamos o Cospeito, enganchabámonos a unhas escaleiras que tiña por atrás"), cando non tiña nin once anos, Jaime marchou interno para o Eijo Garay en Lugo e de alí foi estudar a Santiago, cidade da que garda grandes recordos, malia non ter acabado os estudos.

Volveu para a casa, para a praza, como non deixara de facer nunca ("recordo vir no verán para as escaleiras do soportal, sentabamonos aí e contabamos contos") e nela, nese colexio que se abría en 1971 ("fixérono cando eu estaba en Lugo") atopou o seu sitio, ao carón dese espazo que tanto significado ten para el, a só uns metros da vivenda na que naceu, hoxe integrada en Casa Goás.

"Xurdiu a posibilidade e empecei provisional, tiña outros plans pero funme quedando, quedando, e sempre estiven moi a gusto", di. Aí, no Ceip Aquilino Iglesia Alvariño, leva 37 anos de conserxe, vendo formarse a xeración tras xeración. Cando el empezou, había 430 alumnos ("eran 600 cando abriu"). Hoxe non chegan a 70, mais o cariño que Jaime ten por eles non mudou: "Son bos, estes nenos son acojonantes". Un cumprido que estende aos moitos mestres que por alí pasaron. E por iso aí segue, polo menos ata 2025, no seu colexio e na súa praza.