PPdeG y PSdeG coinciden en pedir la mediación del Estado en As Pontes

Los grupos parlamentarios de PPdeG y PSdeG han concordado este miércoles en la necesidad de que la Xunta exija al Gobierno de España “que rectifique su política energética y tome las medidas necesarias” para “garantizar el funcionamiento de la central térmica de As Pontes” durante “el tiempo necesario para alcanzar una alternativa viable” de cara a su futuro.

Así reza el texto de la proposición no de ley apoyada por ambos grupos, así como por el BNG, en la sesión plenaria del Legislativo gallego de este miércoles, en la que han alcanzado una transacción sobre las propuestas presentadas por ambos partidos sobre este tema, que, sin embargo, ha contado con el rechazo expreso del Grupo Común da Esquerda y del Mixto.

La iniciativa aprobada también insta al Gobierno central a emprender la "negociación urgente de un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la estrategia de transición justa en Galicia, como ya está haciendo en la mayoría de las Comunidades autónomas", además de "incluir a Galicia en las ayudas europeas para las zonas mineras afectadas por la transición energética".

Este era el contenido original de la propuesta del PPdeG, a la que los socialistas han incorporado un párrafo adicional en el que solicitan al Ministerio de Transición Energética que inicie las "gestiones oportunas" para incluir a Galicia en una plataforma europea de regiones con uso intensivo de carbón.

No obstante, esta no ha sido la única proposición de ley sobre este tema que ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara esta tarde, ya que el pleno del Parlamento gallego ha dado luz verde a un punto de una iniciativa pactada por PSdeG, Grupo Mixto y BNG para impulsar con los agentes sociales una mesa de trabajo en relación con las medidas a tomar en As Pontes.

Con los mismos apoyos y votos en contra que la anterior propuesta, el Legislativo autonómico insta a la Xunta a colaborar con el Gobierno de España a la hora de negociar con la empresa “para el mantenimiento durante el máximo tiempo posible de la producción de energía en la central, dentro de los marcos de la descarbonización pactada en la Unión Europea”, así como para “poner en marcha” alternativas para esta producción a partir de diferentes fuentes.

Por el camino se ha quedado la larga lista de medidas defendidas por el Grupo Mixto, que también ha presentado una propuesta sobre este tema, pensada para iniciar un mapa de transición sostenible con especial incidencia en las comarcas de Ferrolterra y Cerceda, y cuyos planteamientos no han contado con el visto bueno de la mayoría popular.

El diputado Pancho Casal ha insistido en la importancia de terminar con la quema de carbón y las emisiones de dióxido de carbono, así como en reclamar financiación para la reconversión de estas centrales para abrir la puerta a un nuevo modelo energético sostenible y viable en el futuro.

También ha escapado de los consensos alcanzados por el resto de fuerzas el Grupo Común da Esquerda, cuyo portavoz Antón Sánchez ha criticado duramente el “negacionismo trumpista” del PP en cuestiones climáticas o ambientales, partido al que también le ha reprochado no tener “nada preparado” para el cierre de estas centrales, pese a que era previsible.

“¿Cuánto estamos dispuestos a pagarle?”, se ha preguntado Sánchez sobre las negociaciones con Endesa, para apostillar que “mentira es decir que la única alternativa que le queda a As Pontes es que la central siga funcionando” y quemando carbón como hasta el momento.

El BNG también se ha posicionado en una línea similar, aunque ha condicionado su apoyo a la inclusión de sus enmiendas para demandar los fondos que se adeudan a Galicia del plan carbón y en contar con todos los agentes para abordar la situación que se vive en As Pontes.

A través de la diputada Noa Presas, la organización frentista también ha querido dejar claro que, sobre este tema, “hay para repartir” y que son culpables del mismo tanto el Estado como la Xunta.

Mientras tanto, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha querido trasladar su “preocupación” hacia los afectados por el posible cierre y ha sostenido que, ante esta cuestión, solo caben “dos actitudes”, colaborar o “intentar explotar electoralmente el problema” situando “la responsabilidad donde no está”.

“Para nosotros el carbón no es el futuro. Pode ser una solución transitoria”, ha matizado el parlamentario socialista, que se ha declarado partidario de una transición ordenada en la que se vaya reduciendo “sustancialmente la emisión de dióxido de carbono”.

Así pues, el diputado del PPdeG Diego Calvo ha tirado de hemeroteca y ha recordado lo poco que -en su opinión- les importaba a los grupos de la oposición la situación de As Pontes cuando se anunció el cierre de la central de Meirama.

“As Pontes no preocupaba, As Pontes estaba cumpliendo y todo iba bien”, ha afirmado Calvo, que ha querido relacionar el adelanto del cierre con la acelerada transición energética puesta en marcha por el Gobierno central, que niega a esta central “la posibilidad de existir”.