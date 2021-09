El PP vilalbés critica que el servicio de madrugadores no se ponga en marcha

El grupo municipal del PP de Vilalba criticó que el Concello "non é capaz de poñer en marcha o servizo de madrugadores a poucos días de iniciar o curso escolar", causando un "prexuízo" a las familias, que también mostraron su preocupación e indignación estos días en las redes sociales, ya que "descoñecen se finalmente o Concello porá en marcha este recurso".

"É vergoñento que as familias teñan que buscar, a última hora e ás presas, outros recursos para compaxinar o seu horario de traballo co dos centros escolares a onde acoden os seus fillos", manifiestan los populares.

A esto hay que sumar, señalan, que al entrar Vilalba el pasado sábado en nivel alto por la situación sanitaria derivada del coronavirus las ludotecas están cerradas "e os pais e nais que facían uso deste servizo para conciliar non poden dispoñer del". "Os vilalbeses estanse acostumando á incerteza xerada pola falta de eficiencia do goberno socialista porque, lamentablemente, esta situación non é nova", insisten desde el PP.

Por parte del Concello, la edila de servicios sociales, Marta Rouco, recordó que el reglamento de este servicio se aprobó en el pleno del mes de julio, se publicó en el BOP a principios de agosto y tiene un prazo de exposición pública de 30 días naturales. «Ata que finalice ese plazo é imposible empezar prestar un servizo porque non está creado como tal», dijo, al tiempo que indicó que esto se explicó en el pleno y que estos días prevén abrir el plazo para inscribirse.