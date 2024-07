El PP de Vilalba urge a "solucionar o problema do chan das novas piscinas"

Los concejales del PP de Vilalba se hacen eco de las quejas de los usuarios por los "graves incidentes" en las nuevas piscinas exteriores de la Madalena recientemente inauguradas por el gobierno local. "O chan é moi rugoso e chega a provocar, incluso, feridas nos pés dos nenos e nenas", afirman desde el PP.

El grupo municipal Popular exige al gobierno bipartito tomar medidas de forma urgente y dar explicaciones a los vilalbeses y vilalbesas. Asimismo, solicitarán formalmente al Ayuntamiento acceso al expediente de las nuevas piscinas.

"O tratamento antideslizante é moi abrasivo"

Los populares explican que "todo parece indicar que o tratamento antideslizante do vaso das piscinas é moi abrasivo e no caso da piscina dos máis pequenos é onde máis se acentúan os efectos negativos sobre os usuarios porque a maior parte do tempo están facendo pé", sostienen.

Los populares también piden al bipartito de PSOE y Vilalba Aberta que "realicen o debido mantemento das zonas abertas ao público ao apreciar que a terraza está chea de maleza. As instalacións públicas que se empregan no verán deberían estar acondicionadas, como mínimo, antes do inicio do mes de xullo", señalan.

Marta Rouco responde

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, dice que "é moi preocupante que o Partido Popular queira desacreditar gratuitamente unha instalación municipal que está funcionando moi ben e tendo unha gran acollida", cuando asegura que el técnico municipal se ha encargado de revisar los suelos de las piscinas y "todo está en orde".

La mandataria socialista indica que estas rozaduras son "moi comúns en nenos de menos de 7 anos ao pasar grandes periodos de tempo dentro das piscinas, non desta, senón de calquera", polo que "non supoñen ningún perigo para a saúde".

"Cando gobernaba o PP tiñamos unhas instalacións nas que había mais de 300 cortes cada ano entre os usuarios e nunca se preocuparon por elo, e veñen agora a alarmar sobre unha cuestión que é totalmente allea á piscina", sostiene la regidora, que dice que las piscinas de Vilalba se encuentran "en perfecto estado".