PP y Vilalba Aberta se van del pleno

Los ediles del Partido Popular y de Vilalba Aberta (VA) abandonaron este jueves la sesión plenaria ordinaria después de que la alcaldesa, Elba Veleiro, confirmara que se mantenía el orden del día previsto, en el que se habían reconvertido en ruegos cinco mociones de los grupos de la oposición, tres de los populares y dos de la formación municipalista.

Antes de empezar con el primer punto, tanto Agustín Baamonde como Modesto Renda pidieron la palabra y expusieron su disconformidad con esta decisión "inaudita" y "sen precedentes" en el Concello de Vilalba de la Alcaldía, acusando al gobierno local de cometer "un atropelo á democracia" y querer "eliminar o debate".

PP y VA solicitaron que se modificara el orden del día para incluir sus mociones como tal en él o, como alternativa, que se pudieran incorporar por la vía de urgencia. Si no, abandonarían el pleno, cosa que hicieron, tras una hora de intervenciones, al mantener el PSOE los puntos a tratar tal y como estaban previstos.

La oposición acusó al equipo de gobierno de cometer un "atropelo á democracia" y querer "eliminar o debate"

El equipo de gobierno argumentó esta decisión en base a un informe jurídico de secretaría en el que se explicaban cuestiones sobre la celebración de plenos. En el caso del cambio de categoría de las propuestas de los otros partidos, tanto Veleiro como la portavoz del PSOE, Marta Rouco, explicaron que la cuestión se centraba en "que as consecuencias dun acordo plenario son nulas ou non" en función de cómo está planteada la moción, algo de lo que "xa se advertiu en repetidas ocasións" en plenos anteriores.

"Se se trata un asunto que é competencia da xunta de goberno ou da Alcaldía e non do pleno non procede a sua votación porque non sería de pleno dereito e non tería aplicación. A votación, de producirse, non tería efecto porque é nula de pleno dereito", apuntaron, haciendo hincapié además en que "os rogos poden debaterse, pero non votarse, e os tempos de intervención son os mesmos que os da unha moción".