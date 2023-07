PP y PSOE tumban en Muras los tres sueldos que quería aprobar el BNG

El BNG de Muras, que afronta por primera vez un gobierno en minoría con tres concejales al no haberse reeditado el pacto que tenía con el PSOE desde 2015, no pudo aprobar este viernes en la sesión plenaria urgente y extraordinaria de organización las dedicaciones parciales que proponía para el regidor, Manuel Requeijo, y las dos tenientes de alcalde, Paula Gómez y Cristina Franco.

En la sesión, en la que se vivieron momentos tensos y con múltiples reproches de uno a otro bando, el PP argumentó la negativa de su voto defendiendo que el gobierno en minoría debe obligar al BNG a sentarse "a negocialo todo", según afirmó Eugenia Requeijo.

"Agora tedes que dar máis explicacións se queredes que as cousas saian adiante", añadió la portavoz popular, quien reprochó al alcalde que no la llamase en ningún momento desde el pleno de investidura, y recordó que el BNG ganó las elecciones "só por tres votos" más que el PP.

También se opuso a las retribuciones la única concejala del PSOE, Jennifer Gómez, quien basó su decisión en una falta de información sobre la situación actual de las cuentas.

Así, recordó que había presentado por escrito a través de la sede electrónica el pasado 21 de junio una petición para conocer la contabilidad general del Concello y poder valorar así si los sueldos eran o no excesivos.

"Non se me facilitou esa información, polo que votarei en contra", indicó, recalcando que esa decisión no implica que no apoye otras medidas que pueda proponer el BNG en un futuro.

"Son independiente, non estou nin nun bando nin noutro bando porque isto non é unha guerra", añadió la portavoz socialista, después de que el regidor diese a entender que había algún tipo de entendimiento entre los dos partidos de la oposición.

En la propuesta de las retribuciones que fue tumbada con los votos en contra del PP y el PSOE, el gobierno local pretendía aprobar una dedicación parcial del 75% para el alcalde, con un sueldo de 34.000 euros anuales, y dos del 50%, de 15.000 euros, para las otras dos concejalas.

Ante la negativa de la oposición, el BNG tendrá que sentarse a negociar y volver a llevar la propuesta a un próximo pleno, mientras permanece en suspenso.

Áreas de gobierno. Sí quedó definido en la sesión extraordinaria el reparto de responsabilidades dentro del nuevo gobierno municipal murés. La edila que se estrena, Paula Gómez, asumirá la primera tenencia de alcaldía y se encargará de Turismo, Igualdade, Educación, Saúde y Deportes. Cristina Franco, que repite, será la segunda teniente de alcalde y también llevará las áreas de Benestar Social, Servizos Comunitarios y Cultura. El resto, entre las que se incluyen Facenda, Obras e Servizos, Persoal, Desenvolvemento Local, Medio Rural o Medio Ambiente, serán responsabilidad del regidor.

Durante la sesión de organización se acordó que la celebración de los plenos se mantenga el último miércoles de los meses pares, a las 20.00 horas, y que las compensaciones económicas por asistencia a los órganos colegiados sea de 60 euros, lo que supone diez más que lo estipulado en el anterior mandato.