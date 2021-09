PP, PSOE y BNG urgen a la Xunta una solución para la falta de médicos en Castro de Rei

Aunque cada uno por su cuenta y con acciones diferentes, PP, PSOE y BNG coinciden en su discurso y urgen una solución a la Xunta para la falta de médicos en Castro de Rei, donde actualmente tan solo hay un facultativo para un concello con 5.100 habitantes.

Ante esta situación, el BNG convocó una manifestación en defensa de la sanidad pública para este sábado, día 18, a las 12.00 horas, delante del propio centro de salud de Castro de Ribeiras de Lea. "Esiximos a apertura inmediata do centro de saúde de Castro de Rei e que se garantan os servizos sanitarios a todas as persoas usuarias do centro de saúde de Castro de Ribeiras de Lea", indican.

El PSOE, por su parte, solicitó un pleno extraordinario para resolver las carencias sanitarias del municipio. "Demandamos ao pleno do Concello que inste á conselleira de Sanidade para que actúe de xeito inmediato co fin de que se dote de médicos o centro de saúde, xa que actualmente só conta cun só medico dos catro que están en plantilla", remarcó el portavoz del PSOE municipal, José Luis Tellado.

Desde el gobierno local, el PP asegura que ya trasladaron la situación a la Consellería de Sanidade pero urgen una solución "inmediata". "Queremos trasladar a nosa preocupación. Non podemos permitir que haxa xente esperando varios días por unha consulta ou por receitas. É unha situación insostible estar cun só médico para todo o concello", indicó el regidor de Castro de Rei, Francisco Balado, que aunque descartó asistir a la manifestación para "non entrar en cuestións política" aseguró que atenderán la petición del pleno extraordinario.

"Por sanidade e razóns humanas non podemos prescindir dos servizos médicos", dijo Balado, al tiempo que hizo hincapié en que en el municipio hay dos residencias de mayores, una para personas con daño cerebral y el centro de Cruz Roja, por lo que todavía es más necesario personal facultativo.