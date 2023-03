O PP presenta en Pol a súa candidata máis nova de Galicia, Nicole Grueira

O PP vén de presentar oficialmente á cabeza de lista en Pol para as próximas eleccións municipais, Nicole Grueira, a súa candidata máis nova de Galicia, nun acto no que estivo arroupada por distintos representantes provinciais do partido, como o vicepresidente, Francisco Conde; o coordinador xeral e voceiro, José Manuel Balseiro; ou o secretario xeral, Javier Vázquez Nodal.

"Son consciente da gran responsabilidade que conleva", aseguraba Grueira, de 21 anos e estudante de Ciencia Política e da Administración, quen amosou o seu compromiso para desenvolver "políticas que favorezan o asentamento de poboación, fomentando a vivenda e o emprego" e para exercer "un goberno próximo" á poboación.

"A mala xestión local faille moito dano a Pol", sinala Grueira, que cifra en 1.361.005 euros a débeda municipal e di que, se esta "segue aumentando, xunto co descenso de poboación, a falta de emprego e a vivenda, chegará un momento no que o concello acabará desaparecendo".

"Nicole encarna a imaxe que o PP quere para o rural galego, dinámico, innovador, inconformista e con futuro", destacou Conde, mentres que dende o partido inciden en que Pol "necesita un cambio de rumbo, abandonar as políticas anticuadas que deron como resultado a perda de poboación e de servizos".