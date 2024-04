El PP pastoricense aprueba las cuentas tras renunciar una concejala del PSOE

El PP de A Pastoriza, que gobierna en minoría tras no revalidar PSOE y BNG un bipartito con 16 años, logró aprobar a la segunda sus primeros presupuestos tras la renuncia de una concejala del PSOE. La dimisión de la edila, que en el anterior intento de los populares ya rompió la disciplina de voto de su partido al abstenerse, permitió hacer valer el voto de calidad del alcalde.

El PP presentó los presupuestos por primera vez en un pleno ordinario el 21 de marzo, pero no logró sacarlos adelante. Los tres concejales del BNG votaron en contra, mientras en el PSOE hubo dos votos en contra y una abstención, la de Montserrat Cabaneiro, la misma concejala que dimitió después "por razóns estritamente persoais" y no por desencuentros dentro de la agrupación municipal, según aseguró. Pero al PP le faltaba un sufragio para recibir el visto bueno a las cuentas-asistieron cuatro de los cinco representantes municipales- y perdió igualmente la votación.

En segunda convocatoria, el día 10 de este mes, el PP volvió a presentar los presupuestos. El primer punto fue la renuncia de la concejala socialista, lo que dejó al PSOE con uno menos para las votaciones. El PP, por su parte, llegó con los cinco ediles, aunque dos caras eran diferentes. Pablo Bouso entró en sustitución de Adrián Cendán y José Luis Iglesias en el sitio de Jesús Obarrio, que habían dimitido -su renuncia fue a pleno el día 1-.

El PSOE votó en contra por la falta de acuerdos y explicaciones, igual que el BNG, que se muestra muy crítico con el gobierno local ante unas dimisiones que "demostran unha evidente inestabilidade institucional" y con los socialistas por "unha división que facilitou a aprobación dos orzamentos". La aritmética y el voto de calidad del alcalde hicieron el resto ante un empate de cinco a cinco.

"Para nosotros y el Concello es fundamental aprobar los presupuestos para poder afrontar las inversiones previstas", expresó el alcalde, Darío Cabaneiro, en referencia a unas cuentas de 3,8 millones con "un incremento de 400.000 euros que provienen de la eólica".

Y, mientras la oposición lo acusa de aprovechar las circunstancias para conseguir sacar adelante las cuentas -el PSOE solicitó que la dimisión de su concejala pasase al último punto del orden del día para que pudiese votar-, él evita la polémica. "Hicimos todo por orden cronológico, cuando entraron las credenciales y no voy a entrar ahí", afirmó, haciendo hincapié en que si la edila socialista hubiese votado y se hubiese vuelto a abstener, "los presupuestos saldrían aprobados igualmente".

Según sostienen el PSOE y la propia Cabaneiro, ella se abstuvo en marzo porque su voto "non ía influír no resultado". "Se o sentido do seu voto repercutise votaría en contra", asegura el portavoz socialista, Tino Fernández.

"Non hai que buscar fantasmas onde non os hai, simplemente votei abstención dado que eran uns orzamentos similares aos que se aprobaron anteriormente, e tendo en conta que a miña abstención non supoñía ningún cambio no resultado xa que faltaba un concelleiro do PP", dice la exedila.

El PSOE provincial asegura que "é un tema interno do PSOE da Pastoriza", pero matiza que su apoyo es para "a postura do portavoz e o candidato".

En cifras: la mayor partida, a servicios sociales

El presupuesto pastoricense, de un total de 3,8 millones de euros, destina la mayor partida, de 1,1 millones de euros, al capítulo de servicios sociales. Otra de las más importantes, de 700.000 euros, se destina a cubrir los gastos de personal. Además, se incluyen otras partidas como 500.000 euros para el mantenimiento de instalaciones deportivas, en la que se enmarca la piscina climatizada, 300.000 para el servicio de aguas o 200.000 para la gestión de residuos.

Polígono y más servicios

Para el capítulo de inversiones se reservan en el presupuesto 230.000 euros de fondos municipales. "Faltan todas las aportaciones de las otras administraciones, que pueden llegar a ser un 80% del total", calcula Darío Cabaneiro, que señala algunos futuros proyectos claves para su gobierno como la ampliación del polígono industrial, un nuevo parque infantil en A Pastoriza, arreglos en el pabellón de Bretoña o la creación de un área de caravanas.

Reivindicaciones

El BNG echa en falta fondos para la depuradora y el PSOE, inversión cultural.