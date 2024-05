El PP de Muras asegura que el alcalde cobra su sueldo "de forma irregular"

El grupo municipal del Partido Popular de Muras lanzó este jueves un comunicado en el que asegura que el alcalde, el nacionalista Manuel Requeijo, "está a cobrar o seu soldo de forma irregular".

En este sentido, incide en que el regidor "se saltou a lei no pleno" en el que se aprobó su dedicación parcial, el cual se celebró a finales del pasado mes de diciembre siendo la cuarta vez que se llevaban las retribuciones del equipo de gobierno a una sesión plenaria.

Para evidenciar esta afirmación, los populares hacen referencia en su escrito a que el procedimiento para la votación en los plenos está recogido en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que indica que en el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y, si persiste el empate, decidirá el voto de calidad del presidente de la corporación.

"A votación para a aprobación do seu soldo non ten validez legal porque, ao haber empate –tres votos a favor del BNG, tres en contra del PP y una abstención del PSOE–, habería que votar de segundas, pero non se fixo", explica la portavoz del PP murés, Eugenia Requeijo.

La concejala popular insiste en que "quedaría aprobado formalmente se repetira a votación" y en que, en ese caso y si vuelve a haber empate, "tería que dicir claramente que quedaba aprobada co voto de calidade do alcalde".

Eugenia Requeijo manifiesta también que el regidor, que estuvo seis meses sin cobrar, "parece que tiña moita presa por aprobar o seu soldo". "O que o levou a cometer ese erro foi esa ansia por cobrar, que parece que é o único que lle preocupa, como demostrou coa súa rabieta política para conseguir sacar adiante a súa dedicación", sentencia.

Sin reacción

El alcalde, Manuel Requeijo, por su parte no quiso hacer declaraciones al respecto. "Non quero entrar nese tipo de cuestións, pero isto é moi cansino", aseguró.

Requeijo logró sacar adelante al cuarto intento una dedicación parcial del 75% con un sueldo de 34.000 euros anuales. Previamente, en su primera propuesta, presentada en julio, incluía este punto y otras dos parciales del 50% y de 15.000 euros para las dos concejalas nacionalistas, pero PP y PSOE votaron en contra. Lo mismo ocurrió en las dos veces siguientes, en las que se fueron reduciendo las de las edilas hasta quedar solo la del regidor.