El PP exige "certezas" a Teresa Ribera sobre el hidroducto Guitiriz-Zamora

Una vez confirmado que la Comisión Europea ha dejado fuera de la última lista de los Proyectos de Interés Común (PCI), y por lo tanto sin opciones de recibir fondos europeos, el proyecto del hidroducto Guitiriz-Zamora, que conectaría Galicia con la Meseta y entroncaría con la red europea de hidrógeno verde H2Med, todo el PP gallego ha unido fuerzas para exigir al Gobierno, y más concretamente a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, soluciones y "certezas" para evitar que Galicia se convierta en una "illa enerxética".

En un simbólico acto en Guitiriz, que contó con la presencia de representantes del PP a nivel local, provincial, gallego y estatal, el diputado nacional Francisco Conde detalló que el grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley para "rectificar" la exclusión y ha solicitado la comparerencia de Ribera para que explique las gestiones que el Gobierno está realizando con Enagás -empresa promotora del hidroducto, cuyo compromiso era iniciar las obras en 2025 y tenerlo operativo en 2030- y con la Comisión Europea para que el trazado proyectado sí se integre en la red H2Med.

Así, exigen a la ministra que aclare "por que este proxecto foi excluído dos fondos europeos" y, especialmente, qué pasos da el Gobierno para que "sexa realidade". Conde apuntó incluso posibles vías alternativas de financiación, como fondos europeos, del mecanismo de recuperación y resiliencia o incluso a través de los presupuestos generales del Estado.

El diputado aseguró que "no eido do hidróxeno, Galicia está fancendo os deberes". Aludió tanto a los recursos naturales con los que cuenta como a la existencia de varios proyectos de gran relevancia, cuyos promotores necesitan "certezas". Destacó además la "aposta clara" de la Xunta y de Alfonso Rueda por su desarrollo, a través de la creación de la Alianza do Hidróxeno en Galicia -suma más de 700 empresas- o del acuerdo con Enagás para construir un hidroducto "que é absolutamente crítico para a competitividade da nosa industria, do noso sector enerxético e, polo tanto, para a xeración de emprego".

"Debémonos á competitividade da nosa industria e á capacidade que pode ter Galicia de atraer novos investimento", dijo Conde, que pidió "rigor e humildade" a Teresa Ribera, a la que recordó que ella misma incluía el proyecto en la red H2Med, insistiéndole en que debe concretar plazos y vías de financiación; y a José Ramón Gómez Besteiro, recordándole que "o importante é a defensa dos intereses de Galicia".

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, quiso denunciar lo que ven como "unha nova discriminación, un novo agravio á nosa provincia e a Galicia". "Seguiremos traballando e reivindicando para que os compromisos con Lugo non sexan titulares en redes senón feitos, que por agora non temos ningún", añadió, incidiendo en que "quedar fóra da rede de hidróxeno é un fito negativo máis que ten a nosa provincia" y que su obligación es denunciarlo y, sobre todo, "pedir que se rectifique".