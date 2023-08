El PP denuncia el mal estado del parque infantil de Xermade y pide su arreglo

El PP denuncia el "mal estado" del parque infantil de Xermade, un espacio que se encuentra al lado de la biblioteca y del pabellón, y que "pode resultar inseguro", dicen los populares.

Por eso piden que se arreglen de manera "inmediata" todas las deficiencias detectadas, como "as fendas que hai no pavimento acolchado do chan", una problemática que puede hacer "tropezar con facilidade".

Además, aseguran que hay falta de mantenimiento de los aparatos de juego y que sería necesario "arranxar os accesos e realizar unha correcta limpeza da zona, xa que hai verdín e restos de vexetación que poden facer que os nenos esvaren", afirma Antonio Riveira.

El portavoz defiende que el actual estado "poder ser perigoso", especialmente en estas fechas en las que Xermade celebra sus fiestas patronales y hay más afluencia de niños.