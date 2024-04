El PP abandona el pleno de Guitiriz en el turno de las preguntas

El pleno de Guitiriz concluyó este jueves, ya al filo de la medianoche, de forma inesperada, al decidir el PP abandonar la sesión, apenas unos minutos antes de que esta se diese por terminada, en protesta por ser la alcaldesa la que contestaba preguntas cuya respuestas quedaran pendientes, en lugar del concejal o concejala al que se dirigían.

El portavoz popular, José Manuel López Portolamas, aseguró que el reglamento municipal marcaba que era la persona interpelada la que debía responder, pero Marisol Morandeira insistió en que ella, como alcaldesa, era la que iba a hacerlo, y así lo hizo para contestar una pregunta del PP dirigida al área de Servizos Sociais, detallando que se optó por usar un servicio de taxi en el centro de día complementario al vehículo municipal para que los usuarios pudiesen estar las horas adjudicadas y que su estancia no estuviese condicionada por los turnos del transporte propio.

Morandeira también respondió otras del PP sobre la ejecución de unas obras en Os Vilares del plan Deputación, dirigida al edil responsable del área de Obras, y sobre el mal estado de una casa, explicando que ya se le comunicó a los propietarios que deben acondicionarla. Del BNG también preguntaron por los reparos de intervención que se levantaron desde el 30 de noviembre de 2023 hasta el 25 de enero de 2024 y Morandeira explicó que en ese periodo había 21 informes de reparo.

Este viernes, el Partido Popular ha avanzado que acudirá a la Valedora do Pobo "para pedir o seu amparo ante os reiterados incumprimentos do regulamento do pleno por parte da alcaldesa". El portavoz popular incide en que se marcharon al ver que se "incumpría o regulamento do pleno ao non deixar responder aos concelleiros de goberno ás preguntas formuladas polos edís do PP", precisando que "segundo o regulamento do pleno, os edís de goberno que teñan delegación exclusiva teñen a obriga de responder ás preguntas que se lles formulen por parte doutros edís, ben sexa de forma oral nese mesmo pleno ou de forma escrita no seguinte pleno"