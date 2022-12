Premio nacional para Hugo: una postal para visibilizar

Hugo tiene ocho años, es de Guitiriz, cursa tercero de primaria en el Ceip Lagostelle y es el ganador del concurso de postales organizado por la Confederación Autismo España a nivel nacional. Su bonito diseño, protagonizado por un árbol de Navidad, será el que ahora la entidad use como felicitación oficial estas navidades, difundiéndola por todos sus canales de comunicación.

Hugo es un niño con Trastorno del Espectro Autista (Tea) y, tanto para sus padres, Horacio y Olga, como para la profesora de Audición y Lenguaje de Atención Preferente del colegio, Lucía Gómez, este premio es, ante todo, una forma de "visibilizar" y de "concienciar á sociedade para que se vexa que as persoas con autismo poden facer un montón de cousas se lles adaptas o material e as actividades".

"Foi unha sorpresa moi grande, pero estamos moi orgullosos porque é importante que se vexa que os nenos con Tea poden facer o mesmo que os outros, que só lles hai que adaptar algunhas cousas porque teñen unha forma diferente de comprender o mundo que os neurotípicos", explica su madre, que añade que se siente especialmente agradecida por el premio por el "bonito texto", como lo definieron desde la entidad convocante, que acompaña la postal:

"Mi nombre es Hugo, tengo 8 años y mis deseos para estas Fiestas y para el nuevo año son que se me incluya en todas las actividades en las que puedo participar, que la sociedad me entienda y que mi comprensión del mundo no dependa solo de la voluntad de las personas. Por eso mi postal es azul, mi familia es azul y me gustaría que ese azul se reflejara en los hogares navideños de estas Fiestas", dice en su felicitación navideña, que preparó en el colegio bajo la supervisión de Lucía Gómez.

Postal diseñada por Hugo. EP

"Vin que saíra o concurso e pregunteille á familia se quería que participase, facer algo con el", recuerda la maestra y la respuesta de sus padres no podía ser otra: "Adiante, fai o que vexas".

"Pensei na mellor maneira de facelo, para que a el non lle resultase complicado e quedase vistosa, así que optei porque tivese que pegar elementos, porque debuxar non lle encanta", explica Lucía, que incide también en que eligieron el azul por ser el color representativo del autismo, mientras que con el texto intentaron "fomentar a empatía da sociedade".

El resultado del trabajo de Hugo y quienes lo rodean se ha visto reconocido entre más de una veintena de "maravillosas" propuestas realizadas con diferentes técnicas que "demuestran el talento y la creatividad de las personas con Tea", como indican desde Autismo España, que fijó una recompensa de 100 euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés para el ganador.

"O premio é o de menos, o importante é a satisfacción de ver que Hugo demostra que pode facer o mesmo que os demais", apunta su madre, que destaca los avances que ve en su hijo gracias a trabajos como este: "Hai dous anos custáballe manexar unha tesoira, recortar ou pegar, e agora pode facelo sen problema".

Olga también hace hincapié en lo contento que está en el colegio y la buena relación que tiene con sus compañeros. "Oxalá mirásemos todos a inclusión desde a perspectiva dos nenos, somos os adultos os que os tratamos diferente, pero os nenos saben entendelo, xogan con el... mesmo este curso, que cambiou de compañeiros, está a ter unha acollida estupenda por parte dos novos, quedo con iso, con ese bo trato e que non o traten distinto", asegura su madre.

A Hugo le gustan mucho los animales, jugar al pilla pilla con sus amigos o jugar en el tobogán del parque infantil de Sete Muíños

Porque Hugo es una persona con autismo, pero también un niño de ocho años al que le encanta pasar tiempo con sus coches y sus dinosaurios, los animales en general y los perros y los caballos en particular, jugar al pilla pilla con los amigos o bajar por el tobogán tubo del parque infantil de Sete Muíños, como a cualquier niño de su edad.

Y como le escribía una compañera del colegio en una felicitación que también se merecería un premio: "Querido Hugo, seas como seas, no importa. Lo que importa es que seas feliz y tengas amigos/as. Te queremos como seas, Hugo". Poco más se puede decir. Felicidades Hugo, por ganar mucho más que un premio por una postal.