Muras pon en valor dende A Gañidoira a cultura rural e as orixes

Coma cada ano a finais de setembro, e van xa 36, A Gañidoira encheuse de vida para enxalzar un dos principais recursos de Muras, o gando do monte, coa celebración da Feira do Poldro e do Gando do Monte, promovida polo Concello.

"Estamos encantados de que a xente veña visitarnos e se sinta coma na casa, é o que buscamos, que lle guste Muras e coñeza as nosas fortalezas", destacou a concelleira Paula Gómez, que salientou tamén que esta feira lle permite retomar o contacto coas orixes a quen ten as raíces no rural.

Exposición de fotografías antigas. C.PÉREZ

Foi esta unha edición un tanto especial, pois a prevención fronte á EHE levou a que non houbese gando vacún, deixándolle todo o protagonismo ao cabalar. "A acollida dos gandeiros e visitantes foi moi boa, valoramos enormemente a súa colaboración", precisou a concelleira ante unha medida que non impediu que se enchesen uns 30 curros cuns 500 animais.

Houbo vendas e fixéronse contactos, un dos obxectivos principais desta feira que busca apoiar aos gandeiros do municipio e dar a coñecer a "calidade do gando criado no Xistral en liberdade ou semiliberdade", segundo destacou Gómez, engadindo que dende o Concello deseñaron un amplo programa para todos os públicos.

Gastronomía e fotos antigas en Muras

Unha das propostas máis exitosas foi a degustación da xa popular hamburguesa Gañidoira, elaborada con carne 100% de raza cabalo galego e preparada pola foodtruck do cociñeiro Antonio Díaz.

Reparto da hamburguesa Gañidoira . C.PÉREZ

Ben preto da longa ringleira de xente agardando para saborear este manxar sucedíanse tamén outras opcións para todos os gustos: unha exhibición de talla con motoserra, información do proxecto Ruraltxa, bautismos hípicos do Poni club, actividades infantís ou a exposición de fotos antigas Muras, recordos e identidade, elaborada pola fotógrafa Maider Pumariño.

"Inaugurouse na Romaxe Artesá e tivo moi boa acollida", apuntou Gómez, quen detallou que con esta iniciativa se buscaba "lembrar e ter un xesto de cariño e de respecto polos nosos antepasados". A mostra volveu xerar unha gran expectación, igual que a demostración de ferraxe, onde numeroso público seguiu con atención as explicacións de José Miguel, ferrador do Corgo, para saber "cómo le ponen los zapatos al caballo", tal e como apuntou un espectador. Gaia e No Cómbaro animaron a xornada, na que non faltaron as competicións e os premios.

Serrada e chapeada

Houbo concurso morfolóxico de Puraga -a asociación tamén organizou un desfile- e carreiras de andadura serrada e chapaeda.

En serrada de menos de 1,5, impúxose Casper, con Andrés Robles, seguido de Hippe (Gabriel Valadares), Jet de Brión (Dafne Sande), Señorita (Francisco Javier López) e Jet de Brión (José Luis Sande). En máis de 1,5, dominou Little Visais, con Borja Rodríguez, e tras eles quedaron Estia (Zeferino Gama), Habanera (Alejandro Barro), Bili (Nuria Painceiras) e Moro (José Manuel Pardiño).

Demostración de ferraxe. C.PÉREZ

En andadura chapeada, a vitoria en menos de 1,5 foi para Nancy e Marcos Maseda, seguidos de Silver (Jonathan Lafuente), Valenciano (José Ameniros), Flamenco (David Romero), e Faruk (David Gradaille). En máis de 1,5, Goya gañou con Víctor García e logo clasificáronse Picasso (Óscar Castro), Trueno (René Rivas), Jhon (Zeferino Gama), e Sera (David Bermúdez).

Premios municipais

Ademais o Concello de Muras repartiu os seus tradicionais premios, que sumaban uns 2.000 euros en preto dunha vintena de distincións. José López Arnejo foi recoñecido por ser o gandeiro con maior número de cabezas na feira, seguido de Manuel Ramudo, José Manuel Pardiño, María Josefa Candia e Ganados Ríos.

José Manuel Pardiño repetía distinción ao ser quen presentou o mellor lote cabalar, modalidade onde tamén foron recoñecidos os de Raquel Pena e a Ganadería Porto.

E como non hai dous sen tres, nos galardóns individuais aos exemplares, Estevo, de José Manuel Pardiño, facíase cun segundo premio na categoría de mellor semental, na que se impoñía Karim, de Manuel Ramudo. Pancho, de Rosario Cela, completou o podio.

Rubia, de Hermanos Chao; Morina, de David Mosquera, e Noa, de Lika Vasile, eran recoñecidas como as mellores eguas, mentres que das crías a vitoria foi para Sarela, da Ganadería Porto, seguida de Luma, Lika Vasile.