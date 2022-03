"É posible ter presenza online sen ter web, pero non estar en Google é igual a non existir"

Denterrou a súa verdadeira vocación despois de andar por diversos camiños profesionais. E, tras un paso por Honduras coa ONG Enxeñería sen Fronteiras e traballar en varias empresas mentres se formaba, impulsou www.saulverez.com en 2016 co obxectivo de "enfocarme en conseguir traballar da maneira que me gusta, deslocalizadamente e facendo uso do meu tempo".

Un negocio pode sobrevivir hoxe sen web e redes sociais?

É posible ter presenza online sen dispoñer de web, pero todo negocio debería ter a súa ficha de Perfil de Empresa de Google, xa que os posibles clientes acoden para ver o teléfono, como chegar ou o horario. Non ter presenza en Google é igual a non existir. E para facer unha web o primeiro é saber para que a queremos. A resposta determina a estratexia e o tipo de páxina. Non é o mesmo unha empresa que se atope nun sector con gran penetración no mercado de internet que unha que non.

Hai máis interese ou falta moito?

Queda moito que facer, pero aquí en Galicia estamos comezando a crer nas bendicións do mundo online. Xa hai casos de éxito e iso fai un efecto bola de neve.

Piden axuda ou os negocios entran en internet pola súa conta?

A maioría dos nosos clientes tiveron un inicio similar, solicitan servizos dixitais pero o que realmente necesitan é un consultor estratéxico, alguén no que confiar para atopar inspiración, coñecer as pezas e traducir a terminoloxía dixital. Cando unha persoa entra no mundo dixital pola súa conta abrúmase e é importante ter a alguén confiable que saiba manexarse no ecosistema dixital e sacar partido a cada acción. Moitas veces o descoñecemento leva aos clientes a seguir o que fan outros sen saber en que rede social está o seu tipo de cliente ideal. O mero feito de aparecer no mundo online non é sinónimo de éxito.

Para un Seo, Google é un profesor que nos manda deberes e, se o facemos ben, prioriza a nosa web fronte ao resto"

Internet cambia as fronteiras? O comercio local xa é máis global?

É indubidable que mudaron as regras. Neste mundo tan carnívoro, internet xoga un papel fundamental. Pero aposto polo comercio local e non debería mudar se logramos facelo con tino e cabeza.

Como se poden atraer clientes?

O máis importante é facer un plan estratéxico dixital no que plasmar as necesidades do negocio con obxectivos realistas e visibilizar o negocio a través de accións SEO. Pero existen máis accións como facer uso do email márketing, crear contidos de calidade a través do blog para atraer tráfico á web, campañas publicitarias en Google Ads e en redes sociais.

Que é o Seo realmente?

Máis do 80% do tráfico que entra nunha web ten como orixe unha búsqueda en Google, que establece unha listaxe de tarefas que, como Seo, debemos cumprir. Buscando a analoxía, Google sería un profesor que nos manda deberes e, se os facemos ben, interpreta que a web é correcta e priorízaa fronte ao resto da competencia.

Cal é a clave dunha web de éxito?

É un dos elementos cada vez máis importante nas estratexias de márketing. Xa non só se limitan a informar sobre os servizos ou produtos do negocio, senón que dispoñen de numerosas aplicacións que facilitan a comunicación e a venda. Se o que queremos é destacar e conseguir captar clientes, é necesario que un profesional web leve a cabo esta tarefa.

Está a preparar unha formación en Seo.

Google e Facebook din que proximamente cada empresa terá un Seo nas súas filas. Non podo estar máis de acordo. O negocio que non asuma a importancia de estar ben posicionado en internet é posible que perda moitas opcións. O programa ‘De 0 a SEO’ vai enfocado a toda aquela empresa que necesite formarse e a aquelas persoas que levan tempo pensando en cambiar de traballo.