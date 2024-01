Pontoibo revive a tradición

O barrio pontés de Pontoibo volverá encherse de veciños, curiosos e visitantes durante as celebracións do seu patrón, o San Vicente, en cuxa programación esta fin de semana se incluirá un ano máis a tradicional poxa de produtos do campo, un dos principais atractivos desta festa.

Ovos, chourizos, patacas, mel, pan ou doces serán só algúns dos produtos de alimentación cedidos polos veciños e por varios negocios e comercios da vila que se poderán adquirir nunha animada poxa na que tamén se porá á venda algún pequeno animal. Os fondos que se consigan destinaranse a sufragar os gastos das festas.

A histórica poxa, na que levará a voz cantante José Vázquez Camposa —que tomou o testemuño do emblemático Salustiano Ameneiro hai xa varios anos—, será o domingo, despois da celebración relixiosa e da procesión, previstas para ás 12.30 horas.

Pero a cita, organizada por unha comisión de festas formada este ano por Antonio da Silva Pena e Andrea da Silva Rey, comezará un día antes, o sábado, con oficio relixioso ás 13.00 horas na capela de San Vicente, ao que lle seguirá unha entretida sesión vermú co grupo Stereo. Esta formación musical repetirá na verbena, na que tamén se subirá ao escenario o grupo Fussion.

Os festexos, que se desenvolverán nunha carpa pechada e climatizada no campo da feira de Pontoibo, despediranse cunha sesión vermú longa co grupo Pasión, na que para repoñer forzas os asistentes poderán desfrutar duns petiscos de balde ofrecidos pola comisión de festas, que anima a todos os veciños das Pontes e da contorna a acudir á cita e a desfrutar un ano máis das celebracións de San Vicente.