Pontoibo honra o seu pasado

Unha vez máis, e xa van catro, o lugar de Pontoibo, nas Pontes, volveu a vista atrás para recuperar un traballo con longa tradición que está a esmorecer, a malla. Os veciños aproveitaron a ocasión para honrar o pasado por partida dobre, xa que inauguraron un monolito na honra de San Vicente.

"No ano 1857 xa se facían festas en Pontoibo, na honra a San Vicente noso patrón, e despois de 166 anos esta directiva quixo que fora tamén da asociación", recita Luis Ameneiro, o presidente dun colectivo dinámico que espera conseguir pronto ese ansiado local social que aínda non é unha realidade. "Temos moitas ganas", indica.

"A festa da malla estivo moi ben, creo que foi a mellor que houbo nunca", di Ameneiro, que engade: "Houbo moitísima xente esta vez". Cifra nunhas 40 as persoas que participaron nos traballos da malla —todos voluntarios—e unhas 150 as que se xuntaron nacomida popular, cun menú a base de caldo, bolas con liscos e xamón cocido, postres, café e bebidas.

"O trigo coséchao a asociación e despois de mallalo subastámolo, igual que a palla, e así tamén sacamos algo e cubrimos parte dos gastos da festa", di o presidente do colectivo veciñal, que explica que a animación musical estivo a cargo dun clásico da cita, a agrupación de música tradicional No Cómbaro, e do dúo Benymar.