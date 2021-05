Pontevella de Martiñán: viaxe atrás no tempo cruzando o río Batán

Localización

Circulando pola N-634 en dirección a Mondoñedo, no núcleo de Martiñán, na parroquia vilalbesa de Corvelle, hai un sinal que indica Pontevella cara a dereita. A partir de aí, hai que seguir as indicacións da ruta xacobea.

Historia

A autoría da ponte atribúese a Domingo Antonio de Seoane, da dinastía dos Carboeira, coñecidos canteiros de Román.

Servizos

Os alumnos de canteiría dun obradoiro de emprego habilitaron hai uns 15 anos unha área recreativa nesta contorna.



A case 130 kilómetros da Praza da Obradoiro de Santiago de Compostela hai un lugar que se presenta case como por sorpresa na ruta xacobea do Camiño Norte e que invita ao peregrino, ou a calquera camiñante, a facer unha viaxe no tempo.

Unha pista de zahorra no corazón do rural vai levando os pasos, acompañados polo son da auga dun río próximo, ata a coñecida como Pontevella de Martiñán, no medio da etapa entre Abadín e Vilalba. Un paso sobre o río Batán, que serve de límite entre os citados concellos, construído no século XVII e que permite seguir o percorrido natural do antigo Camiño Real entre Mondoñedo e a capital chairega.

Sorprende a robustez da estrutura, en pedra sen labrar, e cunhas características que a fan case única. Un peitoril con grandes chantóns, tres arcos desiguais en tamaño e estilo e unha curiosa calzada pola que sería imposible dicir cantos cruzaron ao outro lado.

Sorprende tamén o entorno, onde o gris da pedra e o verde dos grandes carballos e abidueiras se unen facendo unha paisaxe idílica, chea de calma, paz e recollemento, invitando a pechar os ollos para deixarse levar polas sensacións que nos deixa a natureza antes de proseguir un camiño que nos devolve ao presente.