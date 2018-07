Los ponteses apuestan que el nuevo millonario es alguien de la localidad

Este viernes As Pontes amaneció con la mejor de las sonrisas. La diosa fortuna llevó a la localidad un premio millonario en la Bonoloto. Los rumores y las apuestas no se hicieron esperar, y ya son muchos los que señalan a unos u otros vecinos como posibles afortunados, ya que la gran mayoría cree que el premio se quedó en la localidad. Pero la realidad es que de momento se desconoce quién tiene o va a ingresar en su cuenta bancaria los 3,8 millones del premio conseguido como único acertante de primera categoría.

"Diría que tiene que ser de aquí, porque la gran mayoría de los que vienen son vecinos, es muy raro que sea alguien de paso", aseguró Hugo Blanco, el encargado de La Mina de Oro, la administración de la Avenida de Galicia que desde este viernes luce un nuevo cartel con premio, el más grande de su historia -el anterior ascendía a 186.000 euros-, y el primero que reparten sus nuevos propietarios, que oficializaron el traspaso del negocio el lunes de esta misma semana.

El joven, que triunfó nada más aterrizar en la administración, cree que ocultarlo será difícil. "No sé cómo va a hacer para que no se note que tiene casi cuatro millones en el banco. Yo desde luego no viviría igual, para empezar este fin de semana ya no trabajaría, que son las fiestas", comentaba entre risas el lotero, mientras agradecía las muestras de cariño de los clientes, que de forma intermitente siguieron probando suerte en diferentes sorteos a lo largo de toda la jornada de este viernes.

"Hubo momentos en los que la cola llegaba hasta la puerta. Es increíble, para nosotros es una publicidad estupenda, y más cuando acabamos de empezar", aseguró Blanco, sellando sin parar nuevos boletos con la ilusión de continuar repartiendo suerte entre sus vecinos.

Muchos de ellos contaban cómo se habían enterado y otros preguntaban si era verdad la gran noticia que se propagó como la pólvora por la localidad. "Eu cubrín o xoves dúas bonolotos. Entereime uns minutos despois do sorteo, pero preferín non mirar. Pasei a noite preocupado, coa incertidumbre, pero non houbo sorte, tocáronme cinco euros. Aínda que a mellor lotaría é seguir vivindo", decía uno de los clientes, mientras otro aseguraba que si fuese el afortunado no se lo pensaría dos veces "e gastaría todo". ¿En qué?: "Non o sei, pero dígolle ao que lle tocou que os desfrute ben", comentaba en risas.

También fue a darle la enhorabuena a Hugo y a probar suerte a La Mina de Oro otro vecino de As Pontes que ya tuvo la fortuna de conseguir premio hace años, cuando la administración repartió 13 millones de pesetas en otro sorteo.

"Acababa de abrir Pablo -el anterior propietario- y jugamos unos cuantos conocidos. Aposté 7.000 pesetas, porque dos a los que les ofrecí no quisieron, y gané más de un millón. Para entonces no era mucho, pero quedamos todos muy contentos", contó este apasionado de las apuestas, que lleva más de 15 años jugando el mismo número en un grupo de extrabajadores de Endesa. ¿Quizás estos 3,8 milones también estén repartidos?

Lo que sí es seguro es que la alegría durará unos cuantos días, ya que todos, tanto el encargado como los clientes, se mostraron encantados en que este chaparrón de millones cayese en As Pontes, y que lo hiciese justo cuando arrancan las fiestas patronales en honor a la Virxe do Carme, que dieron el pistoletazo de salida este viernes y se prolongarán hasta el miércoles 25. Unos festejos que serán mucho más alegres que nunca para alguno de sus vecinos.

Y si tiene dudas en qué gastarlo, opciones sobran. Cerrar hipotecas, tapar agujeros, viajar, comprarse un piso o un coche o ayudar a los hijos son las propuestas que más se repetían este viernes en las calles de la localidad.

Incluso, si quisiese, podría organizar las fiestas patronales de As Pontes durante las próximas dos décadas, ya que el premio supera en más de 20 veces el presupuesto que el Concello destina a estos actos.