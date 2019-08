La vecina de As Pontes que falleció en la tarde del miércoles al caerle encima una rama de un árbol en las inmediaciones de la playa de Cabanas, recibirá este viernes sepultura en su localidad natal, en el cementerio de As Campeiras. La misa de funeral está prevista para las 16.30 horas en la iglesia de Santa María de As Pontes, a donde será trasladada desde el tanatorio San Roquiño.

Josefa Pardo Cao, de 67 años y maestra jubilada del centro pontés Nebrija Pardo Bazán, perdía la vida en la localidad coruñesa cuando caminaba por el paseo próximo al pinar de A Magdalena, muy cerca del arenal que recibe el mismo nombre, cerca de las ocho de la tarde. La mujer recibió el impacto de una rama que, al parecer, procedía de un árbol que no estaba dañado y que "se había saneado este invierno", tal y como apuntan fuentes del Concello de Cabanas.

Al lugar del suceso se trasladaron en un primer momento los socorristas para tratar de auxiliar a la víctima hasta la llegada de los sanitarios del 061, que nada pudieron hacer por salvarle la vida.

El "accidente, aparentemente fortuito, debido a un cúmulo de desgracias" causó una gran conmoción en la localidad de Cabanas y su alcalde, Carlos Ladra, avanzó que será necesario "hacer una revisión total y absoluta del pinar" para evitar casos similares, aunque "ya estaba previsto realizar una evaluación de la zona con técnicos especializados para conocer cual es el estado real del espacio». Así mismo, abundó que intentarán «intensificar el mantenimiento y la limpieza" del lugar.

DUELO. En un comunicado, el Concello cabanés transmitió sus "condolencias" a la familia y amigos de la mujer fallecida y declaró dos días de luto -jueves y viernesy- en el municipio, así como la supresión de actos oficiales y lúdicos como "testemuña da dor do pobo de Cabanas" ante esta "traxedia". Desde el gobierno local también se anunció que se guardará un minuto de silencio hoy a las 12.00 horas delante de la casa del concello como señal de duelo.

En As Pontes también lloran la pérdida de su vecina, donde era muy conocida y querida. Las muestras de pésame de decenas de vecinos y exalumnos por este fallecimiento se sucedieron en las redes sociales desde que se conoció la noticia y durante todo el día del jueves. También del regidor pontés, Valentín González Formoso, se sumaba a las palabras de pesar a través de un comunicado en el que definía a Josefa Pardo como una "profesora de referencia e, para moitos, a primeira aproximación ao mundo da bioloxía".