Dos meses después, As Pontes vuelve a ser el epicentro de un cribado masivo entre los vecinos. Nuevamente, unas 2.000 personas serán citadas hasta este viernes para someterse a una prueba para detectar nuevos casos de coronavirus y tratar de acotar la cadena de transmisión en un municipio donde a mediados de enero la situación parecía estar controlada tras un diciembre muy complicado.

As Pontes registró a finales de 2020 un boom de positivos que llegó a un máximo cercano a los 140 casos y que obligó a someter al municipio a las máximas restricciones, de las que salieron en solo un mes reduciéndose los afectados a menos de una decena.

Pero la tranquilidad ha durado poco y en algo más de dos semanas la incidencia se ha vuelto a disparar, llegando a lo que por ahora es su pico el pasado día 3, con 71 casos detectados en los últimos 14 días. Pese a que la progresión va en descenso en los últimos días —el Sergas notificó ayer 55 casos diagnosticados en el citado periodo—, el área sanitaria de Ferrol promueve estos días un nuevo cribado, dirigido a hombres y mujeres de entre 51 y 64 años, que son citados por SMS para realizar una prueba nasofaríngea de antígenos.

"Este cribado está bien, pero se debería haber hecho antes. Y que se vuelva a repetir si es necesario", indicó una de las pontesas citadas ayer en el centro de salud, Susana Cabarcos, que cree que el hecho de que "la gente no hace las cosas bien, y no solo la joven, sino también la mayor" ha llevado de nuevo a As Pontes a una situación "muy preocupante".

José Antonio Arias cree que estas recaídas se van a volver a dar "por desgracia, no momento no que a xente se volva a mover máis e nos relaxemos". "A situación é moi complicada e facer estas probas debería ser algo obrigatorio, non voluntario", sentencia.

Y es que todos consideran en los cribados una buena medida para tratar de controlar la situación, la cual Juan Carlos Pena ve "complicada aunque As Pontes no es ahora de los peores sitios". Este pontés, que ya participó también en el cribado de diciembre —acudieron 1.603 personas y se detectaron 25 positivos a través de pruebas PCR—, cree que el aumento de casos de finales de enero fue consecuencia de las fiestas navideñas.

"Xuntouse moito a xente", resumió Josefa Filgueiras tras someterse a su primera prueba para detectar el covid-19, a la que acudió por "responsabilidade". "Vivo esta situación con moito medo. Só saio da casa para dar un paseo pola mañá. Vivo no Aparral e ás Pontes non veño a nada. A ver se as vacinas nos axudan", apuntó con esperanza.