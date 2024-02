As Pontes venera al verde más carnavalero

Las semanas previas no auguraban una buena convocatoria pero lo cierto es que las lluvias de los últimos días ayudaron a que ayer se pudiera ver en As Pontes una gran exposición de uno de los productos estrellas del Entroido gallego. La XLIII Feira do Grelo ofreció calidad y más cantidad de la esperada de esta hortaliza, registrándose buenas ventas, con las madas a entre tres y cuatro euros, entre la veintena de productores que acudieron a esta cita, que estrenó ubicación.

La renovada Praza de América fue el escenario de esta edición, donde, además de la venta de los grelos, se celebró el tradicional concurso de cestas, en el que se repartieron más de 1.500 euros.

Puesto de grelos. M.ROCA

El primer premio, dotado con 400 euros, recayó en Lucía Souto Pico, de Xestoso. Completaron el podio Laura Casal Peleteiro, de Xermade, y Begoña Carballeira, de Monfero, que se llevaron 300 y 200 euros, respectivamente.

Además, el jurado -formado por Montse Gastelu e Iria Martínez, de la asociación de comerciantes y hosteleros local, y Víctor Manuel Varela, del restaurante Hume- entregó cinco accésits de 75 euros cada uno a Óscar Martínez (Xestoso), Anneris Cifuentes (As Pontes), María Luz Vázquez (Piñeiro), María Isabel Pena (Xestoso) y Miguel Díaz (Labrada).

También hubo un premio especial para la mejor decoración, con 300 euros, que recayó en María Sol López, de Lugo, que acudía a esta cita por primera vez. "É o primeiro ano que me dedico a esto de vir ás feiras e o certo é que me gusta", explicó. Añadió que este año logró producir grelos "moi bos".

Su compañera del puesto contiguo, la vilalbesa María José Castro, y una de las veteranas con 17 visitas a la feria pontesa, reconoció en cambio que hubo fincas en las que "non houbo nada ao que ir", por lo que le sorprendió la cantidad de grelos que se pudieron ver ayer.

Para una de las premiadas, la xermadesa Laura Casal, la clave estuvo en la meteorología. "Hai menos grelos que outros anos, pero se a feira fora hai dez días, non habería o que hai hoxe. A calidade mellorou os últimos días ao cambiar o tempo", dijo.

María Angélica Vázquez, de Xestoso, apuntó al respecto que, al caer tan temprano Carnaval este año, "non deu tempo a recuperar mellor o grelo".

Otros productores que se estrenaron en As Pontes este año fueron Lorena Jove y Óscar Martínez, de Xestoso. Tras participar en la feria del grelo de su localidad y agotar su producto y ver el interés que había de los clientes, se animaron a probar ayer. "Hai moita demanda e estaba complicado ter grelos por como estivo o tempo, pero coa auga que veu estes días agora si que hai", apuntó Lorena.

Un pequeño productor en la XLIII Feira do Grelo. M.ROCA

La feria se completó con artesanía, demostraciones de torneado de madera, juegos populares y una degustación de jamón de Porco Celta.

Tampoco faltaron los tradicionales freixós, de los que se elaboraron unos 6.000 en toda la jornada con una "freixoeira" que permite hacer 50 cada cinco minutos, y una comida popular a base de cocido con unos 350 comensales.

Cola para recoger freixós. M.ROCA

Los nuevos modelos de producción agropecuaria centró una charla y la animación musical corrió a cargo de Os Trevillas, Canavella, No Cómbaro, Entroido de Samede y, ya por la tarde, Amancio Prada en el Alovi.