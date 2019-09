As Pontes trata de recomponerse para pelear unida por su central

Calles vacías. Silencios incómodos. Rostros contrariados. As Pontes se despertó este sábado de un mal sueño. Y lo hizo entre barricadas de fuego, con las que se cortaron varias vías, un acto que demuestra la rabia contenida que recorre a unos vecinos que se tomaron la decisión de Endesa como "un hachazo". Un durísimo varapalo a todo un pueblo. Una localidad unida estrechamente a ese gigante humeante que por primera vez se tambalea sin que haya una red que lo sostenga.

"Casi no pude dormir. Tenía una cosa aquí en el pecho", reconocía una joven en plena Praza do Hospital, un enclave que este sábado estaba más desangelado de lo habitual. "Todo el pueblo sabía que esto iba a pasar, quizás faltó previsión, nunca se miró hacia adelante", añadía, mientras aseguraba que el futuro del pueblo tiene un tinte cada vez más oscuro.

El mismo color que el del carbón que nutrió durante años a la central, una factoría en la que trabajó otro de los pocos vecinos que este sábado recorrían el casco urbano de As Pontes. "Non esperabamos esta noticia. O que si esperamos é que cambie a actitude das administracións e que o proceso sexa progresivo", afirmaba con la cabeza baja, idéntica posición que compartía otro de los pocos viandantes que paseaban a primera hora de la mañana.

"Eu traballo na construción, pero esta noticia é fatal e aféctame tanto ou máis que a todos os de Endesa", decía, afirmando que las posibles soluciones pasan "nun 60% polas decisións políticas que se tomen".

"Isto é un desastre. Hai nada que decidiron investir 220 millóns de euros. E para que? Para nada. Tiraron os cartos que pagamos nós, non creo que Endesa deixe perder nada que sexa seu", decía un jubilado frente al auditorio Alovi, un cine que alberga gran parte de la actividad cultural de un pueblo que verá mermados poco a poco sus servicios por el gran peso que la eléctrica continúa teniendo en el presupuesto municipal.

Los camioneros, que adelantaron su asamblea, anuncian que continuarán con las movilizaciones y que estas se "radicalizarán"

Sobre eso hablaba otra vecina, que aseguraba que As Pontes "no tiene nada que envidiar a muchas ciudades". "Tenemos unas escuelas deportivas increíbles, conservatorio municipal, una oferta cultural amplísima y un montón de servicios casi gratuitos que van a desaparecer", reflexionaba, reconociendo que un hipotetico cierre de la central "pinta un futuro poco claro y nada bueno para As Pontes".

ENCIERRO. Idéntico discurso al que manejan los camioneros, que ayer reconocían estar "desanimados, pero máis fortes que nunca", minutos antes de entrar a una asamblea que llenó de chalecos amarillos el salón de plenos. Y también de caras largas. Rostros muy serios que denotan ya el cansancio que acumulan después de casi tres semanas de encierro.

El encuentro de este sábado se aceleró después de la noticia "bomba" de Endesa, cuyo consejo de administración comunicó el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su propósito de "promover la discontinuidad de la producción". Un cierre sin fecha, lo que genera todavía más incertidumbre entre todos los agentes implicados. Los primeros, los camioneros, que llevan ya cinco meses sin trabajar y sin cobrar.

"A noticia de Endesa foi un pau moi grande. Que se esperaba? Pode ser. Pero era algo que non queriamos escoitar", reconocía uno los camioneros a las puertas de la casa consistorial, mientras otro aseguraba que él deseaba que Endesa "negociase cos sindicatos antes de dalo paso". Pero la realidad es la que es y la historia ya está escrita.

Esta crisis llega propiciada "pola febre ecocapitalista, a subida do prezo do CO2 e o desgoberno", apuntan los camioneros

"Agora non nos queda máis que pelexar. As medidas vanse endurecer e haberá máis mobilizacións. Non nos imos quedar cos brazos cruzados. Comeza a guerra", advierten los camioneros, que tienen el respaldo de todos los vecinos de As Pontes, que ya demostraron hace unos días su gran poder de convocatoria en una manifestación "histórica" que inundó de más de 5.000 personas sus calles.

"La gente está muy dolida, tratamos de darles ánimos, aunque nosotros también estamos muy fastidiados y tocados por la noticia", reconocía el presidente de la Asociación del Colectivo de Transportistas del Carbón (ACTC), Manuel Bouza, quien quiso transmitir un mensaje de "ánimo" y "optimismo" a todos los asistentes a la asamblea.

"Tenemos que confiar en que puede haber una solución. El anuncio no es de un cierre. Endesa dice que va a dejar de producir con carbón. Es el momento de pelear, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas", añadió Bouza, quien recordó que el calendario de movilizaciones sigue intacto y el martes habrá una caravana hacia A Coruña.

Además de los propios camioneros del carbón, también participarán en esta movilización decenas de vecinos, que acudirán en sus vehículos particulares. "Tamén van acompañarnos camións doutras empresas da vila, que aínda que non se dedican ao transporte de carbón, tamén se van ver afectadas polo peche da central como todos", explicaron los camioneros, que no descartan poner en marcha alguna otra iniciativa este lunes.

"Vamos a respetar lo que se decida mañana –por este domingo– en la reunión del comité de crisis, pero la situación se va a recrudecer bastante. Hasta el viernes la situación era complicada, pero ahora ha empezado un tiempo nuevo y estamos con más fuerza de luchar y pelear", añadió el presidente de los camioneros, un colectivo que tiene previsto "radicalizar" sus acciones, que pueden ser incluso "sorpresivas".

Desde Cohempo advierten de que lo que está viviendo As Pontes se trasladará pronto a "Gamesa en As Somozas o Alcoa en Cervo

Y es que quieren seguir manteniendo las fuerzas intactas ante una situación con difícil solución. "Somos conscientes de que se xuntou todo. A febre ecocapitalista, a subida do CO2 no mercado e o desgoberno", dicen, esperanzados en que aunque haya por delante un nuevo proceso electoral, el actual gobierno en funciones "teña o sentido común de tomar decisións, igual que o fixo para o tema do céntimo verde ou os venres sociais".

COMERCIANTES. Igual de críticos se mostraron con la decisión de Endesa desde la directiva de Cohempo, la entidad que integra a más de 200 comerciantes y hosteleros de As Pontes, otro de los sectores que están en el punto de mira, y que reivindican una vez más la necesidad de apostar por la unión "para afrontar y luchar por el futuro de nuestro pueblo".

"Ahora es cuando nos tienen que ver en las calles, a cara de perro, sin decaer y sin dejar de llamar a todas las puertas. Tenemos que lograr que este problema sea un problema de todos los gallegos", dicen, recordando que "ahora es As Pontes", pero mañana puede ser "Gamesa en As Somozas o Alcoa en Cervo".

Y los pronósticos no son nada halagüeños para la industria gallega, ya que según indican desde Cohempo "en 2021, 47 empresas solo en Galicia se verán afectadas directamente por los costes políticos de las emisiones de CO2", un "escándalo", califican, "que acabaremos pagando todos".

Reuniones y movilizaciones

El anuncio de Endesa ha obligado a todos los agentes implicados a aumentar el número de reuniones y movilizaciones. Este domingo, a las 12.30 horas en la casa consistorial pontesa, tendrá lugar un encuentro del comité de crisis, del que saldrán previsiblemente los pasos a dar para seguir exigiendo "unha transición enerxética xusta e ordenada".



A Coruña

El martes, día 1, será la caravana de camiones y turismos hacia A Coruña. La hora todavía está por determinar, y saldrá de la reunión del comité de crisis de este domingo.



Madrid

La cita con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se traslada al miércoles, día 2 —inicialmente se dijo que sería este lunes—. A esta convocatoria en Madrid están llamados los sindicatos, el comité de empresa, los camioneros y representantes de Endesa, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento.



Empleo

Es el objetivo prioritario en el que se centrarán las negociaciones. "También queremos profundizar en las pruebas que se están realizando y si son una alternativa real", explicó el regidor, Valentín González.