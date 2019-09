Partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, colectivos sociales y trabajadores han planteado este domingo la posibilidad de convocar una huelga general en As Pontes el 16 de octubre como protesta por el anuncio de cierre de la central de Endesa en la villa coruñesa.



Así lo ha anunciado el gobierno local tras un encuentro del grupo de crisis formado ante la situación de la empresa.



En todo caso, las movilizaciones ya comenzarán este martes con una caravana de camiones dedicados al transporte de carbón.



Los vehículos dedicados al traslado de mineral desde el puerto de Ferrol partirán de la estación de autobuses de la localidad en torno a las 16:00 horas y desembocarán en A Coruña.



La edil de Industria, Ana Pena (PSOE), ha asegurado a Efe que la Delegación del Gobierno en Galicia, al igual que ocurrió en una acción de presión similar este mes de septiembre, ha sugerido por motivos de seguridad que los camiones estacionen en el entorno del Parque Ofimático de la ciudad herculina.



En todo caso, se prevén colapsos de tráfico a causa de esta medida.



En relación a la convocatoria de huelga, la concejala ha admitido que es una "opción que se baraja" porque el anuncio de Endesa causó que las circunstancias "cambiaron" sobre el futuro de As Pontes.



De este modo, ha aludido a la "incertidumbre" entre la ciudadanía y ha supeditado ese paro general a los avances que se consigan en días previos con la negociación con administraciones públicas.



"Urge endurecer las movilizaciones y hacerlas más contundentes", ha confesado.



Pena ha detallado que este miércoles se celebrará un encuentro con el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid y ha reiterado que el cierre de la térmica es "un jarro de agua fría" pese a que se trataba de una "posibilidad que estuvo siempre encima de la mesa, pero no de esta forma".



En esta línea, ha reprochado que Endesa remitió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin "ningún tipo de reunión" anterior con afectados: "No lo esperábamos".



Aunque el escrito "no pone fechas" para la clausura, ve "obvio que cita" esa iniciativa.