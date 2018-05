As Pontes será sede del 9 al 13 de julio de un Dépor Campus

El RC Deportivo organizará por segundo año consecutivo en As Pontes un Dépor Campus dirigido a menores de entre seis y 14 años. Y será del 9 al 13 de julio en las instalaciones deportivas de O Poboado, tal y como anunciaron ayer Pablo Barros, director de los Depor Campus, y el presidente del CD As Pontes, Xaime Castro, en una presentación en la que también estuvieron presentes la teniente de alcalde de As Pontes, Montserrat García, y el edil de deportes, Chicho Tembrás, que destacaron la importancia de este tipo de actividades.

Barros aprovechó su visita a As Pontes para anunciar que este año quizás haya sorpresas, ya que se repartirán entradas entre los inscritos en el Dépor Campus para ver un partido de fútbol en Riazor y se baraja la posibilidad de que alguno de los participantes pueda tener la oportunidad de entrenar en la ciudad deportiva del club coruñés.

Los interesados en formar parte de esta inciativa, que "non só forma aos rapaces no ámbito deportivo, senón tamén no social", destacaron en la presentación, pueden inscribirse ya a través de la dirección www.deporcampus.rcdeportivo.es/es/aspontes-2018/inscribete.

Las actividades se desarrollarán durante cinco días en horario de mañana, desde las 10.00 a las 14.00 horas. Los Dépor Campus se celebrarán este año en ocho localidades de la provincia de A Coruña.