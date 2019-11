As Pontes sale a la calle en penumbra para exigir a Endesa que mueva ficha

Cuando el reloj dio las ocho de la tarde, todo As Pontes volvió a quedarse en una penumbra total. Y en el marco de ese apagón simbólico -el segundo después de que se cancelase la primera concentración por el temporal- cientos de vecinos salieron una vez más a las calles para secundar una nueva convocatoria multitudinaria para exigir una transición justa. Pero esta vez, las voces se dirigieron a Endesa para reclamarle a oscuras a la eléctrica «compromiso» con la localidad y sentarse en una reunión para explicar su postura.

"Traballamos en dúas frontes. Procurando manter operativo algún ou algúns dos grupos da térmica, o que posibilitará desenvolver opcións que permitan prorrogar o seu funcionamento con combustibles alternativos, viables dende o punto de vista técnico, económico e ambiental, coa finalidade de gañar tempo para poder planificar e desenvolver o futuro económico das Pontes. E impulsando un proxecto ordenado e gradual de transición enerxética xusta, no que as diferentes administracións públicas deben comprometerse", expresó en un manifiesto Eliseo Barrio, uno de los camioneros del carbón afectados por el parón de la térmica, que suma siete meses sin actividad.

"Para calquera destas iniciativas é preciso, fundamental, coñecer os plans de Enel-Endesa ao respecto da central, por iso dende o comité de crisis asistimos con preocupación ao silencio da empresa e á falta de resposta ás solicitudes de reunión coa representación institucional e social das Pontes", continúo la lectura del manifiesto en una Praza do Carme llena de gente convertida casi en sombras, entre las velas y las luces de los móviles, reunida allí tras participar en una pequeña marcha reivindicativa por la localidad.

"Endesa extraeu numerosos beneficios económicos na súa actividade nas Pontes, mesmo mudou a nosa paisaxe e a socioeconomía da nosa vila, debe pois asumir agora a súa responsabilidade social», y concluyó un manifiesto en el que se exigió a la eléctrica que moviese ficha y abandonase su «despreciable silencio" para convocar una reunión para explicar cuál es su objetivo con la térmica y qué alternativas propone.

Desde el comité de crisis, además de poner a Endesa en el "centro da atención das nosas reclamacións más inmediatas", recuerdan que hay otras reuniones pendientes y reiteran que solicitaron otro encuentro con el presidente del a Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para agilizar la posible creación de suelo industrial en la localidad. También está pendiente la reunión con el ministerio de Transición Ecológica para evaluar las pruebas que se realizaron en la térmica con presencia de técnicos del Idae.

FUTURO NEGRO. Ante el paso de los meses, la crisis de la central pontesa se agrava. Los camioneros, que llevan más de dos meses encerrados en el consistorio de As Pontes y el de Ferrol, calculan que ya han dejado de ingresar 14 millones de euros y alertan de que "hay gente ya muy tocada".

Y entre los trabajadores de las auxiliares, aunque ellos sí alcanzaron una fecha para reunirse con Endesa, las previsiones no son muy positivas. "Houbo un malentendido coas datas e a reunión será o próximo xoves, día 28, para falar da situación dos traballadores a partir de xaneiro. E as expectativas non son moi positivas", alertan desde los sindicatos.