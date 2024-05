As Pontes retoma as foliadas

Tras un longo parón, as foliadas volven ás Pontes nun espazo distinto pero co mesmo ritmo. Estas citas musicais, que beben da tradición, naceron en 2006 da man do colectivo de gaiteiros da localidade no Lar e foron durante anos unha cita clave no calendario cultural pontés. O último venres de cada mes tiña banda sonora propia: gaitas e pandeiretas para mover os pés. Agora cambia a localización, serán na Cova, e o día, ao segundo venres de mes, pero as ganas de festa son as mesmas.

"Empezamos coas Repichocas no antigo local da Fraga, pero unha cita anual non chegaba", din os gaiteiros, que organizaron no Lar un total de 110 foliadas e máis de media ducia de edicións da Santa Palleta, unha festa que estrearon en xuño de 2013 como broche de ouro a cada tempada de foliadas e en homenaxe a esa peza clave na música tradicional galega.

En máis dunha década, sen apoios nin axudas institucionais pero con moito traballo e implicación, pasaron polo escenario do Lar máis de 200 agrupacións diferentes de toda Galicia, León ou Asturias.

"Algúns repetiron, a moitos xa lles colles cariño, pero sempre intentamos traer xente nova", explican dende o colectivo de gaiteiros, e recoñecen que entre tanta festa creouse "familia" e incluso naceron "varias parellas".

"Había moita xente das Pontes nas foliadas do Lar pero tamén doutros moitos concellos como Lugo, Vilalba, Cedeira, Cariño, Ortigueira, A Capela, Ferrol, A Coruña, Monfero...", enumeran, nunha interminable lista na que todos compartían o gusto pola música, pero tamén polo baile.

Pero coa pandemia, a falta de entendemento co dono do local onde se celebraban e a proliferación das foliadas noutros moitos municipios, a cita musical pontesa, que foi das pioneiras, quedou esquecida, ata hai dous meses.

"Zulema Chao e Maxi Díaz, o novo xerente da Cova, falaron e propuxéronnos a idea de recuperar as foliadas e pareceunos unha idea xenial", explica Xosé Manuel Lamas, que asegura que "a primeira e a segunda foron unha proba". Saíu ben e, aínda que botan en falta máis participación de xente da vila, xa poden asegurar que as foliadas están de volta.

"Estamos contentos. Encheuse o local", din os gaiteiros, e explican que houbo que facer algúns cambios, como mover o escenario de sitio para ter espazo para os bailes. "Para concertiños con seis músicos ou así quedou perfecto e é máis cómodo. Nas foliadas, se non se baila, non hai foliada", din, e avanzan que nesta noite de venres, o segundo do mes, volverán tocar as gaitas. E soarán sempre eses venres, menos no verán, como xa se facía antes, que se descansa para buscar a música e a festa noutra parte.

As agrupacións invitadas

A primeira nova foliada foi o 8 de marzo, coa música da agrupación Nimbos, das Pontes, e Maravalla, de Vilalba.

A segunda, o 12 de abril, contou con Paseniño, das Pontes, e Os Carecos, de Ortegal. E a terceira, xa convertida na proba que demostra que as foliadas están vivas, contará coa música do grupo pontés Os Dagora e Brixta, de Ferrol. O único requisito? "Traede ferralla e ganas".