As Pontes reclama al Gobierno soluciones a la paralización de la central térmica

Representantes del Concello de As Pontes, el comité de empresa de Endesa y del colectivo de transportistas del carbón mantuvieron una reunión esta mañana en Madrid con responsables del Ministerio de Transición Ecológica para "buscar soluciones a la situación de paralización de la central térmica", que lleva más de dos meses sin apenas entrar en funcionamiento.

"Nos vamos preocupados porque aunque nos dicen que se están buscando soluciones no hay ninguna sobre la mesa que suponga la inminente puesta en marcha de la central pero esperanzados con que esta situación cambie", valoró la edil de industria, Ana Pena, tras la reunión, al tiempo que indica que esta primera cita fue una "toma de contacto".

"Vamos a seguir peleando para que se encuentre una solución", dijo, y anunció que una de las peticiones trasladadas al Ministerio de Transición Ecológica es crear una comisión de seguimiento para afrontar la situación actual.

La central de As Pontes, al igual que el resto de térmicas españolas, se está quedando fuera del mercado energético. Desde Endesa aseguran que no es una decisión empresarial, sino que es el mercado el que expulsa a las térmicas, que tienen que afrontar una drástica subida del precio del kilowatio de CO2.

Transporte. La situación es cada vez más complicada para el sector del transporte del carbón. Unos 200 camiones, muchos de autónomos, llevan más de dos meses parados al no trabajar la térmica. "No quedé contento, no se ofrecen soluciones", dijo el responsable del colectivo, Manuel Bouza, a la salida de la reunión, y aseguró que, tal y como estaba previsto, "los camiones saldrán el día 8 y el 9 habrá una manifestación en Madrid". "Y no descartamos ir a Bruselas", indicó Bouza, que precisó que es necesario "un cambio" y garantizar el futuro de la central de As Pontes, de la que dependen muchos puestos de trabajo directos y más de forma indirecta.

Desde el comité de empresa también se suman a los actos de protesta planteados "y que puedan plantearse en las próximas semanas", tal y como aseguraron en un comunicado de prensa, en el que incidieron eu que exigirán que "se frenen los movimientos especulativos en le mercado oficial del CO2".

"Exigiremos a la Xunta y el Gobierno que se impliquen en eliminar las prácticas especuladoras que mercadean con el aire que respiramos con el permiso de las autoridades comunitarias y con consecuencias letales para el empleo de más de 700 personas", indicaron.

Desde el colectivo del transporte Fegatramer ya anunciaron también su apoyo a las movilizaciones y los interesados en acompañar a los camioneros a Madrid pueden inscribirse hasta mañana en la casa consistorial pontesa para sumarse a las protestas en autobús.

"Tenemos que hacer un frente común para la viabilidad de la central térmica que es un interés para todo el pueblo", concluyó Ana Pena.