As Pontes reclama una transición justa en una movilización que pierde respaldo

CIG, CC.OO. y UGT se volvieron a unir este jueves, después de meses sin convocatorias en bloque, para llamar a los vecinos a movilizarse una vez más frente a las "incertezas" y "por un futuro industrial e con emprego nas Pontes".

Pero el grito de "non é transición, é demolición", que se entremezclaba con la misa que sonaba por los altavoces desde la capilla de la Praza do Carme, sonó menos fuerte esta vez.

Los tres sindicatos, que urgen garantías de empleo para los trabajadores de las empresas auxiliares y "proxectos reais" y de futuro para As Pontes, movilizaron a algo más de un centenar de personas en una manifestación que se reconvirtió en concentración, supuestamente, por las malas previsiones del tiempo.

"Faltan jóvenes, es el futuro de nuestro pueblo", decían algunas voces críticas, mientras otros asumían que últimamente los que se movilizan son solamente "os de sempre".

Los sindicatos aprovecharon el acto para valorar la Mesa de As Pontes, convocada este martes por la Xunta, y para lanzar críticas por la tardanza, y trataron de transmitir la necesidad de seguir movilizándose ante una situación "límite" en la que "non se atisba un horizonte".

Las reclamaciones de los sindicatos

Desde la CIG, Óscar Maseda reclamó una transición justa y exigió a la Xunta y al Gobierno medidas para buscar soluciones para los trabajadores de las auxiliares, los transportistas o los desplazados de Endesa. "Bombardéannos con proxectos de futuro pero non hai realidades", expresó, mientras hizo hincapié en que "non queremos máis promesas, queremos proxectos industriais" e "unha Endesa que non fuxa das súas obrigas".

Miguel Mariño, que leyó el manifiesto de CC.OO., urgió a Endesa a agilizar los trámites para que el Concello pueda otorgar a la eléctrica la licencia para iniciar el desmantelamiento de la central térmica. "É lamentable que a estas alturas esteamos así, seguimos igual que hai meses, coa mesma incerteza", dijo, y pidió proyectos reales para la localidad.

Desde UGT, tomó la palabra José Ángel Ventureira, que habló de la importancia de agilizar todos los trámites para poder iniciar el desmantelamiento de la central para garantizar el empleo de las auxiliares y definió también la situación de futuro con la palabra "incerteza".