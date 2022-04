As Pontes reclama la convocatoria urgente de la mesa por la transición justa

Los agentes implicados en el cada vez más inminente cierre definitivo de la central térmica de As Pontes han reclamado una vez más la convocatoria urgente de la mesa por la transición justa, una reunión con la Xunta, el Ministerio y la propia compañía, a la que también asistiría el Concello, que ya fue solicitada el 25 de noviembre del pasado año, y para la que no han obtenido ningún tipo de respuesta.

"Son moitas as inquedanzas que xorden no proceso que se está a vivir sobre o peche da central, co procedemento de demolición en trámite e o plan Futur-e por concretar", explican desde el comité de crisis local, que se reunió la pasada semana, y desde donde insisten en que "debe ser prioritario, neste tempo extra, concretar alternativas que garantan o futuro laboral e socioeconómico da localidade", especialmente de los "colectivos máis vulnerables neste proceso de descarbonización".

Transportistas, trabajadores de las compañías auxiliares y empleados de la propia Endesa, que son los principales afectados por esta problemática, reclaman una mayor implicación de todas las administraciones y exigen conocer cuáles serán los pasos a seguir tras la reciente validación del Gobierno al estudio de impacto ambiental para desmantelar la térmica, y antes de que se apruebe definitivamente el cierre, un proceso que podría estar resueltos en los próximos meses, advierten.

"Queremos que se convoque a mesa para ver cal é a situación actual, o cronograma e as alternativas que se ofrecen aos distintos axentes implicados", enumeran desde los sindicatos, que recuerdan que hasta ahora el compromiso de la eléctrica es seguir funcionando "ata o 31 de maio".

Una fecha que sobrevuela la cabeza de todo el personal que opera en la térmica pontesa, a la que regresaron empleados que ya habían ocupado sus plazas en los nuevos destinos -una veintena volvieron para la central y unos diez al puerto exterior de Ferrol- cuando la compañía decidió retomar la actividad a petición de la operadora y ante la escalada de precios.

Una situación coyuntural complicada que desde el comité de empresa de Endesa confirman que no ha cambiado, por lo que defienden que la central podría y debería seguir operando más allá del mes de mayo.

"A situación do mercado é a que é. Seguimos demostrando que somos necesarios, axudamos a conter o prezo. Somos competitivos e máis baratos que o gas", afirma Ricardo Casas, del comité de empresa, quien insiste en que esto es motivo más que de sobra para que se estudie "esa transición lóxica pola que levamos tanto tempo pelexando".

Una reivindicación en la que también ahondan desde el colectivo de transportistas. Su presidente, Manuel Bouza, Cholo, lanza reproches al Gobierno y recuerda que mucha gente "tivo que malvender os seus vehículos ou afrontar suspensión de pagos".

"Isto é unha transición inxusta e estase vendo que coa eólica só non hai maneira de aguantar a corrente en España", analiza, pidiendo que se convoque con urgencia la mesa de trabajo. "Queremos saber cal é o noso futuro. Que pasa con todo o que nos teñen prometido?", se pregunta Cholo, como también lo hacen el resto de afectados por el fin de la térmica.