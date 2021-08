As Pontes recibe con honores al arquero Daniel Castro

As Pontes recibió con honores al arquero Daniel Castro en su regreso a su localidad natal tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que representó a España en la prueba individual y en la competición mixta de tiro con arco.

El regidor, Valentín González Formoso, presidió la recepción oficial en la casa consistorial, en la que también estuvo presente el edil de deportes, Chicho Tembrás, familiares del olímpico y representantes del Sílex, club donde se inició en esta disciplina.

"Non todos os días se recibe a un deportista olímpico nesta casa. Estas grandes alegrías venas dando o club Sílex dende fai anos. Abriu camiño Gema Buitrón, despois Miguel Alvariño e agora Daniel Castro. Os logros non son froita da casualidade, son froito do compromiso, profesionalidade e esforzo persoal e familiar", expresó el alcalde, felicitando al club local por todos estos éxitos.

Durante el encuentro, el alcalde, que se refirió a Daniel como "un gran deportista que traballou e traballa moi duro para chegar a un nivel de elite", se interesó por los proyectos futuros del arquero, que ya tiene la mirada puesta en el Mundial.

Este, por su parte, agradeció el recibimiento. "É moi reconfortante que na túa casa se valore o traballo de tantos anos", indicó, agradeciendo también al Sílex haberle dado la posibilidad de "estar rodeado de referentes e facendo que en min medrase a sensación de querer ser coma eles".

Castro también quiso hacer extensible el agradecimiento a su familia "que sempre me arroupou e estivo comigo, apoiándome en momentos nos que nin eu mesmo cría en min". "A miña nai por acompañarme en todas as viaxes e, sobre todo, a meu avó, que non é só o meu avó, senón o pai de toda a familia. Espero que esté moi orgulloso de min, porque eu síntome moi orgulloso del", dijo.

El arquero firmó en el libro de honor del Concello pontés y recibió de manos de su abuelo una placa conmemorativa con motivo de sus éxitos deportivos.