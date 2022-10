As Pontes presumirá de sabores locales en la XII Feira do Queixo e do Mel de Goente

As Pontes presumirá un año más de sabores locales en la XII Feira do Queixo e do Mel de Goente, una cita organizada por el Concello pontés, con la colaboración de la Casa do Mel y la Gandeiría Roidiz.

Aunque el día grande será el domingo 9, jornada en la que se desarrollará la feria, la actividad arrancará ya el viernes 7, con las XXIII Xornadas Apícolas do Eume, que ofrecerán varias charlas técnicas con expertos como Saúl Lugo, Benigno Basteiro o Jaume Cambra, que hablarán, entre el 7 y el 8, sobre algunas especies de abejas, cambio climático y selección o sobre apicultura ecológica.

También habrá el sábado, a las 17.00 horas, la mesa redonda 'De onde provén o leite que consumimos. Unha visión desde a orixe', que moderará Teresa Molina, de la Gandeiría Roidiz.

Y es que este evento, tal y como asegura la concejala de turismo, Elena López, "busca difundir e potenciar produtos agroalimentarios diferenciados, fomentar o consumo dos produtos locais, crear un espazo de debate sobre o sector no que analizar as novas tendencias do mercado e ofrecer un fluxo de información bidireccional entre produtores e consumidores".

"A feira preséntase ademais como unha oportunidade para que as persoas visitantes poidan apoiar, de forma directa, a un sector que comporta importantes oportunidades de desenvolvemento para o medio rural", añade, avanzando más detalles sobre el programa.

Así, el domingo 9, la feria arrancará con la apertura del recinto a las 10.00 horas, donde habrá numerosos expositores de venta de queso, miel y artesanía. De 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, se desarrollarán los talleres 'Elaboración de pans de queixo do Eume e hidromel' y 'Prantas para coidar das abellas'.

A las 12.30 horas habrá la tradicional Mostra de Manxares de Antonio Díaz con degustación y, por la tarde, pasacalles con disco móvil, pompas y zancudos, además de un espectáculo de circo.

También se presentará públicamente la asociación apícola infantil ApiEume, Soños do Panal, vinculada a la Casa do Mel.

Y a todo esto se sumarán numerosos sorteos a lo largo de la jornada de feria, que espera volver a sumar un nuevo éxito.