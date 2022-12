As Pontes ofrece un amplo programa de actos polo Nadal

As Pontes preparou un amplo programa de actividades para este Nadal, que se estreaba co acendido da iluminación, un evento amenizado por Cherry Sweet e que o Concello recolleu nun vídeo para felicitar estas entrañables festas aos veciños.

Despois de acoller maxia e diversos espectáculo, este domingo, día 11, ás 18.00 horas, chega o tempo de cumplir con outra tradición, o Festival de Nadal da Rondalla Vila de As Pontes, que estará acompañada por Estrelecer de Fene.

Intervención do alcalde, Valentín González Formoso, no acto de acendido da iluminación. EP (2)

As propostas continuarán o 15 de decembro coa programación dos Xoves na Biblio, que levarán ao salón de actos da Casa Dopeso, a partir das 18.00 horas, a obra sensorial para bebés Que animaliño é?, a cargo de Trémola. E tamén da man da biblioteca municipal Rivera Rouco chegará o ilusionismo do Mago Román García. Será o día 29, no mesmo horario e no mesmo escenario.

Os Xoves na Biblio ofrecen un espectáculo sensorial para bebés e a actuación dun ilusionista

A cita coa música será dobre o sábado 17. A mediodía, a pianista Mariana Prjevalskaya ofrecerá un recital de piano na Casa Dopeso, no marco do programa cultural da Deputación da Coruña e con motivo do 150 aniversario do nacemento de Alexandre Scriabin. No serán, ás 19.00 horas, será o auditorio municipal Cine Alovi o que acolla o concerto do cantante Andrés Balado, presentado o seu disco Entrelazados.

Iluminación de Nadal nas Pontes (2)

O día 20, ás 17.30 horas na Casa Dopeso, o alumnado do Conservatorio de Música Profesional das Pontes ofrecerá o concerto PequeNadal e o 26, ás 19.00 horas no auditorio municipal recollerá o testemuño a Banda Municipal e Recreativa das Pontes co seu Concerto de Nadal.

O Concello programou o día 30 espectáculo de circo acrobático Distans da compañía Vol`e Temps. Será ás 19:00 horas no Cine Alovi.

Andrés Balado presenta o seu disco 'Entrelazados' e a pianista Mariana Prjevalskaya conmemora o 150 aniversario de Scriabin

Do 23 de decembro ata o 4 de xaneiro, o patio do colexio Santa María acollerá 'Tempo de Nadal', proposta dirixida a menores de tres a 14 anos, con obradoiros, karaoke, inchables ou batallas de nerf, entre outras actividades. Ademais, os días 24 e 31 de decembro e o 2, 3 e 4 de xaneiro, diferentes grupos musicais e compañías de teatro e de circo animarán cos seus espectáculos ao aire libre as rúas do centro da vila. E os días 29, 30, 2 e 3, de 16.00 a 20.00 horas, o Tren de Nadal chegará ás Pontes para facer un recorrido pola vila.

A programación culminará o día 5 coa tradicional Cabalgata dos Reis Magos, que sairá ás 18.00 horas da Rúa Monte Caxado para facer o seu percorrido habitual e rematar na casa do concello cunha recepción. A continuación actuará o grupo Rock Kids Le Suite Band e haberá chocolate con churros.