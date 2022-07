As Pontes nomea a José María López Ferro como cronista oficial do Concello

A corporación municipal de As Pontes aprobou por unanimidade no pleno celebrado este mércores o nomeamento de José María López Ferro como cronista oficial da localidade, unha figura de gran tradición no municipio e que o Concello se propuxo recuperar hai uns meses.

"Hai xa case un ano que xurdiu a idea de recuperar a figura do cronista oficial das Pontes. Nese momento de procura da persoa que puidese representar esa figura, todas as miradas e pensamentos se dirixiron a quen, dende había décadas, xa estaba exercendo ese traballo, estudando, investigando e difundindo temas relacionados co noso municipio", destacou Vicente Roca, concelleiro de Cultura, durante a exposición de motivos que levaron a esta elección.

José María López Ferro, nado nas Pontes en 1954, mestre e apaixonado da etnografía galega, asegurou que "é unha honra ser o cronista do pobo". "É algo que, sinceramente, non busquei, pero supoño que o traballo que levo facendo todos estes anos foi o que motivou ao Concello a pensar en min. Síntome honrado e tratarei de facelo o mellor que poida e o mellor que saiba", afirmou.

Engadiu que todo o que fixo nas Pontes foi porque o seu pobo sempre o atraeu. "Sempre me gustou, incluso cando estiven fóra a finalidade era volver ás Pontes e exercer aquí, como así foi durante máis de 30 anos -foi docente no CPI Monte Caxado dende 1983 ata 2015-. Se buscaban unha persoa que ama o seu pobo coma min, nese sentido atinaron", dixo.

Foi nese centro pontés onde, no curso 1984-1985, iniciou o proxecto do Museo Etnográfico Monte Caxado, como ferramenta pedagóxica dirixida ao alumnado co fin de dar a coñecer o patrimonio cultural galego. Na actualidade preside a fundación que xestiona esta colección museística, asentada no casco vello da vila e que abriu as súas portas en 2019.

Como parte do seu traballo na fundación, iniciou a publicación duns cadernos, cuxo número catro, sobre lendas do Eume e Ortegal, se presenta mañá -ás 20.30 horas na Praza da Igrexa da Vila-. Actualmente, López Ferro traballa no quinto exemplar.

O novo cronista oficial pontés tamén foi socio fundador da Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume, da que foi presidente e en cuxa revista publicou diferentes artigos relacionados co patrimonio e coa etnografía das Pontes e da súa bisbarra.

Como etnógrafo e investigador colaborou na revista das festas locais con diferentes artigos sobre patrimonio local e tamén publicou noutras revistas e o libro Don Enrique Rivera Rouco, a súa vida e a súa obra -foi o anterior cronista, de 1981 a 2002-, promovido polo Liceo Recreativo e Artístico das Pontes e o Concello.

No ano 2019 recibiu o Premio Pedra do Destino da man da Asociación de Amigos dos Museos de Galicia polo seu labor de defensa e salvagarda do patrimonio cultural de Galicia no eido da etnografía.