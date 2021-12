As Pontes logra la Compostela para el Camiño Real de Ferrol a Mondoñedo

Tras meses de trabajos y búsqueda de documentación, As Pontes logra la Compostela para el Camiño Real que va de Ferrol a Mondoñedo, con lo que consigue reconocer un itinerario jacobeo en el municipio que sirve de conexión entre el Camino de Santiago Francés y el Inglés.

El regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, anunció este nuevo hito en un acto celebrado en el Museo Etnográfico Monte Caxado y en el que estuvo presente el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos y representantes de los concellos de Muras, Xermade, Abadín, Mondoñedo y Neda, implicados en esta ruta histórica que renace con el nombre de Camiño do Bispo.

"Hoxe é un día que ten moita importancia para nós. Este anuncio, que se referenda coa presenza do bispo de Mondoñedo-Ferrol, permítenos facer público o decreto asinado polo canónigo delegado de peregrinacións do cabido da catedral de Santiago, Segundo Pérez, no que se confirma o recoñecemento do Camiño de Santiago ao seu paso polo municipio das Pontes", destacó el regidor pontés, que se mostró optimista con un reconocimiento que puede convertirse en un recurso "de xeración económica", pero también "turístico, histórico e patrimonial" para atraer visitantes.

El gobierno pontés impulsó la iniciativa, a la que se unieron los concellos de Abadín, Xermade, Muras, Mondoñedo y Neda

"Este anuncio conleva a posibilidade, nunca imaxinada, de poder expedir a Compostela na nosa vila, en Xermade, en Muras e en cada un dos concellos polos que transcorre este novo camiño", dijo González Formoso, que anunció que tras el reconocimiento eclesiástico se iniciará una tramitación administrativa para que se convierta también en Camiño Cultural. "E a continuación abordar unha nova fase que permita a incorporación definitiva do Camiño do Bispo como Camiño de Santiago", indicó el alcalde, que especificó que antes habrá que firmar un convenio de colaboración entre los concellos por los que discurre.

El Concello pontés fue el encargado de impulsar la iniciativa y la empresa local Cultureume se encargó de acreditar toda la documentación histórica.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol habló de un día "de satisfacción" y felicitó a todos los concellos implicados e insistió en la importancia de "escrutar el pasado para conocer nuestro presente". García Cadiñanos insistió en que los caminos compostelanos tienen dos grandes características a las que este debe aspirar: "Una actitud de apertura y universalidad" y "la acogida, lo más genuino".