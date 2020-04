“Estaba súper vergonzoso pero al mismo tiempo no les quitaba ojo, estaba alucinando”, dicen Paula Franco y Manuel Ferro, los padres de Martín, un niño de As Pontes que probablemente no olvidará su cumpleaños de los cuatro años. Por lo menos, tendrá una historia para siempre.

El Concello de As Pontes anunció este miércoles que en colaboración con Protección Civil lanzaba una iniciativa para que los más pequeños pudiesen tener un buen recuerdo de sus aniversarios pese al confinamiento. Y Martín Ferro Franco fue el primero en comprobar cómo un coche de Protección Civil y un camión contraincendios se desplazaban hasta su casa, ubicada en la calle Pardo Bazán, con las sirenas para poner a todo volumen el cumpleaños feliz.

“Yo estaba trabajando y me empezó a sonar el móvil. La gente que sabía que era el cumpleaños de Martín me empezó a mandar el enlace con la noticia del Concello. No sabía si lo iban a hacer porque era el propio día que lo anunciaban pero llamé y genial, no pusieron ningún problema”, explica Paula.

“Pensé que ya que iba a ser un cumple raro, que por lo menos fuera diferente y la verdad es que estuvo genial, me gustó mucho y es de los de recordar”, dice la organizadora de la dedicatoria, que explica que una de las cosas que más le gustó es que al escuchar la música los vecinos empezaron a salir por las ventanas a aplaudir y a sumarse a la felicitación colectiva, que en tiempos de encierro y soledad, suma.

Aunque todo depende de las edades. El hermano de Martín, Dani, de ocho años, ya avisó a sus padres con tiempo: “Si dentro de un mes seguimos así a mí no me hagáis esto”. Para los que se animen solo tienen que llamar al número de teléfono 673.20.16.56.

“É importante que nos avisedes con antelación para poder organizarnos”, explican desde las redes sociales del Concello, que animan a sacar sonrisas a los más pequeños con estas dedicatorias. Seguro que a algún adulto también se la arrancarían, ¿o no?