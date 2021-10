Tras el parón obligado por la pandemia, As Pontes vuelve a ser el epicentro de la micología con una Feira de Fungos e Cogomelos diferente pero cargada de actividades. No se celebrará la tradicional comida popular debido al covid, pero sí otras muchas propuestas, que arrancaron este sábado y se prolongarán hasta este lunes, cuando se celebrará el clásico concurso de cestas.

Una veintena de personas participó en la salida al monte guiada por Antonio Díaz y Luis Cuba, la cual dio el pistoletazo de salida al programa de actos.

"No es un año bueno para las setas porque no llovió. Hay pocas, pero aún están a tiempo de eclosionar algunas especies", valoró Cuba, tras un recorrido por A Gañidoira, en Muras, y Roupar, en Xermade. Sin embargo, los asistentes no volvieron con las manos vacías, ya que consiguieron multitud de especies diferentes que dieron forma a la exposición que se inauguró el sábado por la tarde en la Praza de América.

"A micoloxía non é só apañar cogomelos e levalos para á casa para comelos, hai moitísimo máis"

En el mismo escenario, mientras la exposición iba tomando forma, arrancaron las charlas, de la mano de José Castro, de la Sociedade Micolóxica Lucus, y Chemi Traba, de la Federación Galega de Micoloxía, que hablaron sobre una afición que "creceu exponencialmente" y que tiene muchos retos y posibilidades por delante. "A micoloxía non é só apañar cogomelos e levalos para á casa para comelos, hai moitísimo máis", aseguró el responsable de la federación gallega, que engloba a 16 asociaciones, lo que suponen unos 2.000 socios.

En la jornada del sábado también hubo espacio para la música, con una actuación de la orquesta Fania Blanco Show, en Santa María por la mañana, y un concierto de De Vacas, en el Alovi por la tarde.

La programación de esta peculiar feria, que cumple 31 años de historia, continuó este domingo por la mañana, a partir de las 12.00, con una Mostra de Xantares de Antonio Díaz en la Praza de América y varios talleres por la tarde -habrá uno de cocina y otro de intervención de jardinería-.

A las 13.00 horas, además, hubo un concierto de Havana Soul en Santa María, y a las 20.00, en el mismo escenario, tocará la orquesta Marbella.

El lunes será el turno del concurso de cestas, de 09.00 a 10.30 horas. La entrega de premios está programada para las 11.30 horas y después habrá un taller de cocina para menores de tres a 16 años, que se repetirá por la tarde.