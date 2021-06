El Concello de As Pontes guardó este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de la violencia de género.

"[email protected] e [email protected] no máis profundo, seguimos [email protected] polo cruel suceso das pequenas Anna e Olivia. Desgraciadamente, o terrible suceso das nenas en Tenerife non foi o único nas últimas horas co mesmo denominador común: a violencia machista. Por todas elas, o Concello das Pontes garda hoxe un minuto de silencio", indica en un comunicado.