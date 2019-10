As Pontes exige ante el Congreso un futuro para la central térmica

Unas 2.000 personas viajaron a Madrid para exigir frente al Congreso de los Diputados un futuro para la térmica de As Pontes. Una reclamación unánime que fue trasladada por el comité de crisis a cuatro de los grupos parlamentarios —Ciudadanos, Unidas Podemos, PSOE y PP—, que se comprometieron a demandarle a Endesa y al Ministerio de Transición Ecológica medidas urgentes para su reactivación.

Además, según explicó a la salida de las reuniones el regidor, Valentín González Formoso, el grupo de trabajo también arrancó el compromiso de que se va a estudiar la aplicación de "axudas de transición e de reindustrialización para unha comarca que vai sufrir nos próximos anos un gran impacto no emprego", dijo, recordando, entre otros, los problemas de Navantia, las dudas de viabilidad de Alcoa o cierres recientes como el de Poligal.

El alcalde pontés, que tuvo el respaldo de otros regidores y concejales de las comarcas de Terra Chá, Eume, Ferrolterra, Ortegal y A Mariña lucense en esta marcha a la capital, explicó que la reactivación tanto "económica como da actividade no complexo eléctrico pasa por un real decreto que sexa apoiado por todas as forzas". "E temos ese compromiso", añadió, agradeciendo "o esforzo" de toda la ciudadanía que se desplazó este miércoles hasta Madrid. "Nunca xamais vos rendestes porque hai unha reclamación xusta detrás", indicó.

Y es que esas 2.000 personas que rodearon el Congreso con sus chalecos amarillos, bajo el sonido de fondo de los petardos y las bocinas, y que clamaron a gritos por una transición justa, tuvieron que superar 600 kilómetros de día y otros tantos de vuelta.

Lo hicieron en autobús —a las 9.00 horas salieron una docena de ellos desde la estación de As Pontes, que se sumaron a los que partieron de Vilalba, Cubillos, Andorra o Almería—, tren, avión o coches particulares. También acudieron en camiones, en los que fueron más de un centenar de transportistas del carbón, que iniciaron el viaje un día antes y lograron provocar retenciones en la entrada a Madrid.

Su portavoz, Manuel Bouza, que también estuvo presente en las reuniones de este miércoles se mostró más contento que en otras ocasiones. "Creo que arañamos compromisos importantes de poner la térmica a andar", expresó subido en el autobús de vuelta, convencido además de que "con las pruebas que se van a realizar se va a poder conseguir hacer una transición a diez o 15 años como en Alemania".

Con ánimos "positivos" también se manifestó el presidente del comité de empresa de Endesa, Luis Varela —después de la manifestación acudió a la sede de Endesa en la capital, donde permanencen encerrados los miembros de la mesa negociadora del V Convenio Colectivo—, quien valora poder reunirse "con los actores de esta película". "La próxima semana con las pruebas habrá un punto de inflexión", aseguró, esperanzado en que los resultados, que serán testados por un técnico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), sean positivos para el futuro de la central de Endesa en As Pontes.

A esas pruebas con biocombustibles también aludió la concejala de industria, Ana Pena, quien vuelve con parte de los objetivos cumplidos. "Para nosotros era importante poder exponer nuestra problemática. Conseguimos que nos escucharan. Hay intención de ayudar, ahora hay que esperar a que las buenas palabras se traduzcan en acciones", indicó, avanzando que mañana habrá reunión del comité de crisis. En ella se evaluará la situación actual, se analizarán los resultados de esta última movilización y se convocarán nuevas acciones de presión. Conscientes todos de que la lucha continúa.

El paro total del pueblo dejó calles y colegios vacíos y negocios y empresas sin actividad

La huelga general de ayer convirtió a As Pontes en un pueblo fantasma. Calles vacías en las que apenas se podían ver unos cuantos viandantes y algún que otro vehículo. El seguimiento fue masivo. El 100% de la hostelería y el comercio bajó la verja —salvo una entidad bancaria, en la que hoy, a las 13.00 horas, habrá una protesta—. Los polígonos industriales quedaron desiertos. Los sindicatos calculan que un 90% de los trabajadores de las empresas asentadas en Penapurreira y Os Airíos secundaron la huelga.



El seguimiento en los centros educativos también fue casi total. Apenas unos seis pequeños —entre los tres colegios, los dos institutos y la guardería— acudieron con normalidad a las aulas. Una vez más As Pontes demostró ser un pueblo unido y sin fisuras ante el parón de la actividad en su térmica, un gigante que da trabajo a cientos de vecinos de varias comarcas, que también decidieron apoyar la huelga. Así, muchos comercios de la vecina Vilalba cerraron sus puertas durante dos horas en solidaridad y tras la petición de la asociación de empresarios Sete Pontes. Algunos incluso voluntariamente no abrieron en toda la jornada.



CONCENTRACIÓN. Además del cierre y la huelga, el Concello pontés convocó una concentración frente al consistorio a la misma hora que los participantes en la multitudinaria marcha a Madrid se manifestaban en las inmediaciones del Congreso. El propósito de la movilización, en la que se leyó el manifiesto que se registró en la Cámara baja y en la que se exige una "transición energética justa y ordenada", era reunir a los vecinos que por diferentes circunstancias no se habían podido desplazar a la capital. Unas 500 personas acudieron a la llamada, que estuvo pasada por agua, pero en la que quedó patente que el grito de auxilio de As Pontes sigue siendo unánime