As Pontes estrena una nueva oficina de transición energética

As Pontes ha sido la localidad elegida por la Diputación de A Coruña para abrir las puertas de la Oficina de Transición Enerxética (Ote), una instalación a la que acudió este miércoles el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, acompañado por la diputada de Emprego, Industria e Transición Ecolóxica, Rosa Ana García, y por el portavoz del gobierno provincial, Bernardo Fernández.

Durante la visita por las instalaciones, en la Casa da Enerxía, las autoridades se reunieron con los equipos técnicos de la nueva dotación, que desde As Pontes prestará servicio a los 93 concellos coruñeses.

"Imos impulsar proxectos que teñan que ver coa xeración de enerxías limpas e tamén co reto do almacenamento enerxético, vinculado ao hidróxeno e aos bombeos hidráulicos reversibles, que son as dúas únicas tecnoloxías que hoxe en día son viables a grande escala", afirmó González Formoso, indicando que "ninguén coñece mellor que a Deputación a potencialidade enerxética da provincia e as necesidades da cidadanía e dos propios concellos".

Así, el presidente recordó que la Administración provincial, a través del área de Transición Ecolóxica, acaba de integrar como un servicio propio la antigua Fundación Axencia Enerxética Provincia da Coruña (Faepac) "e imos intentar dar un paso máis no ámbito da produción", explicó, dando más detalles sobre el servicio pontés.

"Vaise prestar asesoramento ás administracións locais, particulares e empresas en todo o que ten que ver coa transición enerxética e cos fondos europeos para aproveitar as axudas que chegan a través do Idae e do Inega", afirmó, indicando que se trabajará de manera coordinada con el Centro Next Deputación de A Capela, "que ten como misión a captación e tramitación de investimentos financiados con fondos Next Generation", y con la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de Ames, "onde Concello e Deputación están desenvolvendo un proxecto piloto para o fomento de comunidades enerxéticas locais, fórmulas de autoconsumo colectivo no que os participantes comparten a enerxía de forma sostible".

En cuanto a las áreas de actuación, González Formoso indicó que habrá cuatro. La de formación y sensibilización, "destinada á difusión en materia de transición enerxética"; la de asesoramiento técnico "no que se refire ao autoconsumo dos concellos, o fomento das comunidades enerxéticas, a eficiencia e as zonas de baixas emisións"; el apoyo a proyectos emblemáticos; y el área de subvenciones para dar "apoio técnico na captación das axudas públicas relacionadas coa enerxía e a transición verde", confirmó el presidente de la Diputación de A Coruña.