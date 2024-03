As Pontes estrena club de la lana

Teje que teje, las agujas y los ovillos se han ido abriendo nuevos espacios en los últimos años. El antiguo oficio de "las abuelas" vuelve a estar de moda y en As Pontes cinco aficionadas han apostado por crear un grupo para tejer juntas e impulsar actividades que unan a otras.

"Hace años que calcetamos, ganchillamos... hicimos alguna actividad previa juntas, clases... y acudimos a varias ferias. En noviembre fuimos a Barcelona y en febrero a Madrid, a una de las ferias más importantes de lanas de Europa", explica Verónica Sabín.

La Love Yarn Madrid, llena de gente y propuestas, y un viaje en coche de cinco horas hicieron saltar la chispa para crear Puntadas con Agarimo, un grupo que ya tiene una ventanita al mundo en Instagram y que, pese a que prácticamente acaba de nacer, ya ha celebrado con éxito su primera iniciativa, en la que reunió a 31 mujeres dispuestas a calcetar y a aprender, pero también a pasárselo bien y disfrutar de una tarde diferente.

"Se nos pasó por la cabeza hacer una asociación pero tampoco queremos eso, queremos trabajar de forma independiente, a nuestra manera. Simplemente nos une el amor por el ganchillo y la calceta", dice una de las fundadoras de un colectivo que también impulsan Lucía Vilaboy, Tania Bellas, Elvira Corral y Urbana Pernas.

"Nos asombró muchísimo que se animase tanta gente en la I Quedada Lanera. Hicimos una pequeña exposición de trabajos y contábamos con que se sumara gente, pero no tanta", dicen, y hablan de un público femenino con edades muy dispares, de entre 30 y más de 80 años.

La organizaron en el local de Cal de Avelaíña, en el barrio de O Chamoselo, pero su objetivo es ir cambiando y rotando por diferentes lugares del pueblo, también de la zona rural, para llegar a más mujeres, que quizás si no tienen la posibilidad cerca no se sumarían.

Para la segunda Quedada Lanera ya tienen fecha. Será el 24 de este mes en el local de A Choupana, en la Pardo Bazán, en horario de 16.00 a 19.30, y se cobrará una cuota de dos euros para llevar un tentempié y unos cafés para compartir con todas.

"No es un curso, ni un taller. La gente lleva sus proyectos y entre todas nos ayudamos, no hay profesora. Se trata de compartir, hablar y pasar una tarde distendida", explican, mientras avanzan que tienen muchas más ideas en mente, y hablan de una afición que ya no es solo cosa de abuelas.

"Está de moda tejer, como está de moda lo "vintage". Quizás las redes sociales ayudaron a visibilizar, las casas de lanas también hacen sus campañas, SusiMiu sacó coleccionables en los kioskos... En las ferias hay muchísima gente joven, es algo que nos llamó la atención", dicen las impulsoras de este grupo, que avisan: "Engancha".