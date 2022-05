As Pontes estrea o día 18 de xuño na Fraga a primera Romaría das Merendas

A Fraga de Dona Rita, nas Pontes, é o lugar escollido pola agrupación local No Cómbaro para celebrar o 18 de xuño a Romaría das Merendas, unha cita que se estrea e que busca ofrecer unha xornada de "festa e diversión".

"En 2018 e 2019 celebramos a Romaría de Vilar, no Courel. Meteuse polo medio a pandemia e non chegamos a acordos co Concello para continuar a festa coa idea que nós tiñamos e decidimos trasladala a As Pontes, onde o concelleiro de cultura, Vicente Roca, xa amosara en varias ocasións o seu interese", explica Manolo Lamas, sobre un evento no que a xente deberá ir vestida coa indumentaria típica dos anos 50 para que todo vaia acorde coa tradición.

O programa inclúe unha sesión vermú, de 13.00 a 15.00 horas, seguida das tradicionais merendas abertas a veciños e romeiros. "Non haberá "bochinches" de comida nin bebida. A xente terá que traer todo da casa", di Lamas, precisando que será indispensable "a mantiña, a cesta chea de comida e as ganas de festa".

Despois do café, chegará a gran foliada "estelar" -con concurso de agarrados incluido-, que se prolongará de 17.00 a 23.00 horas, e na que intervirán dez grupos chegados dende distintos recunchos de Galicia cun cento de músicos en total.

Así, están confirmados Os do Xalo, de Carral; Batifoula, de Vilalba; Pansenfron, da Coruña; Airiños do Eume, de Pontedeume; Son D`Aquí, da Coruña; Aquí e Alá, de Outes e Lousame; Charanga Alxibeira, de Narón; a asociación cultural Maghúa, da Coruña; e os grupos locais Canavella e No Cómbaro.

"Con moitos deles xa tiñamos un compromiso da Romaría de Vilar e outros sumáronse á proposta. Todos veñen gratis", destaca Lamas, quen precisa que a partir das 23.00 horas haberá foliada libre.

"Temos unha fraga estupenda que temos que aproveitar. E que mellor maneira de facelo que cunha foliada", engade, recordando que a experiencia das 110 celebradas no Lar aválaos. "Vai ser un festival marabilloso e altruísta, máis bonito que os que custan 30.000 euros", conclúe, animando aos veciños a asistir.