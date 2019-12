"Levamos tres meses encerrados nos concellos e cada vez máis queimados, porque aparentemente non hai solución de nada. A confianza non se perde e imos loitar ata morrer, ata acabar de morrer de todo, porque outra opción non hai. Despois de oito meses sen facturar xa hai moito número que alumea en vermello porque gastar sen ingresar en ningunha casa se veu que se dese aguantado", decía este martes Juan José Penabad, uno de los transportistas del carbón antes de iniciar una marcha a pie de cuatro días que llegará el viernes a A Coruña para defender un futuro para la térmica.

Más de un centenar de transportistas y vecinos de As Pontes, acompañados por una amplia representación municipal con el regidor, Valentín González, a la cabeza, se echaron a andar pasadas las diez de la mañana para seguir con un calendario de movilizaciones que pretende visibilizar una crisis industrial que tambalea el futuro de la localidad.

"No se pueden perder los ánimos porque ya no nos queda otra cosa, porque las hipotecas siguen corriendo, que el banco no para. La única solución es ir para adelante o que se lleven todo. Ocho meses son mucho y mucho dinero. La mayoría ya no aguanta. Te estaban diciendo que te jubilabas aquí, la gente invirtió y esto paró de un día para otro", decía Juan Carlos Seijo, mientras en un corrillo hablaban de que "se vendieron camiones sin estrenar, sin matricular... y malvendidos".

Las sensaciones este martes eran agridulces. Esperanza, por un lado, después de la reunión en Madrid en la que Endesa se comprometió a revaluar las pruebas con biocombustibles de la central. Incredulidad, por otro, ante promesas cruzadas tras muchos meses de movilizaciones.

"Parece que é estirar un pouco a agonía. Véxoo moi difícil, porque non vexo intención de Endesa. A ver que pasa na reunión técnica de mañá", comentaba Celso Barro, uno de los trabajadores de las auxiliares que se sumaron a la marcha, en referencia a la reunión que habrá hoy con Endesa, la Xunta y Agroamb para valorar el suministro de biocombustibles.

"Vamos a A Coruña con más ganas, más esperanzas si cabe que antes de este martes, las noticias no son malas pero tampoco podemos cantar victoria, hay que seguir luchando", resumía el presidente del colectivo de transportistas, Manuel Bouza, que animaba a todos a sumarse y auguraba que el viernes las cifras serían mucho más altas.

"Comprobamos que había un compromiso contundente diante de Endesa por parte do ministerio e da Xunta e dá un pouco máis de tranquilidade ante o reto como vila de reinventarse a nivel industrial. Conseguimos unha revisión das posibilidades do complexo e o obxectivo é ter con transparencia os datos e non a sensación de engano que tiñamos ata o de agora", explicaba González Formoso segundos antes de arrancar. Y a ritmo ágil, a las 10.20 horas As Pontes se echó a andar por la térmica. La primera etapa llegó hasta A Capela cerca de las 15.00 horas. Este miércoles, volvió a partir desde allí a las 10.00 rumbo a Miño.