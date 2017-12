El Concello de As Pontes diseña un circuito de bicicletas de inercia

El Concello de As Pontes ampliará sus instalaciones deportivas con la creación de un circuito de bicicletas de inercia o pumptruck, que se inaugurará entre febrero y marzo de 2018.



"Presentamos hace algunos años una propuesta al Concello, ya antes de formar el club, y buscamos colaboración con otros clubs ciclistas como el Terras do Eume", explica Manuel Pellón, el presidente del BDM, que suma, desde su fundación hace dos años, unas 40 personas.



"Llevó su tiempo ponerlo en marcha y encontrar la ubicación. Tenía que ser un terreno plano. Pero fue progresando y hace algunas semanas empezaron las obras, tras recibir la autorización de Augas de Galicia", indica Pellón, que explica que el nuevo circuito, ubicado en el Canal IV, casi enfrente de la pista de karts, tendrá unos 1.200 metros cuadrados de superficie total.

El circuito pontés se completará con tomas de agua y cuatro puntos de luz, u su funcionamiento será hasta las 21.00 horas en invierno y hasta las 23.00 en verano



"Estará todo lleno de montículos y curvas peraltadas y se habilitarán unos carriles, pero se puede pasar de unos a otros. Toda la explanada será ciclable", indica el presidente del club que diseñó el circuito, al tiempo que señala la creciente afición por la mountain bike en As Pontes y en los concellos limítrofes.



Las instalaciones estarán valladas, pero el acceso será libre para todo el público. "Queremos promocionar actividades. La finalidad es promocionar la base del ciclismo de montaña para hacer escuelas. Se podrá utilizar el circuito para algunas competiciones sencillas, pero lo que buscamos es un lugar para aprender y entrenar, más que para competir", explica el presidente del club BDM, que asegura que no hay muchos circuitos así por la zona.



En la parroquia vilalbesa de Santaballa abrió hace casi dos años uno de bike extreme. "Ese tiene varias zonas, es diferente. Este es más delimitado, más pequeño, no tiene saltos, pero es más versátil", dice Pellón, que asegura que «es un paso adelante» para el ciclismo de montaña en la zona.



El circuito pontés se completará con tomas de agua y cuatro puntos de luz, aunque su funcionamiento tendrá delimitación horaria; hasta las 21.00 horas en invierno y hasta las 23.00 en verano. El proyecto no supone un gran desembolso y se realiza, tal y como destaca el regidor municipal, Valentín González Formoso, con medios propios del Concello.