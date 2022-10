As Pontes contará con una unidad residencial de salud mental en O Feal, en una finca ubicada en la carretera que conduce al pantano. El proyecto, que fue presentado este jueves, será impulsado por la Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Ferrol, Eume e Ortegal, con el apoyo del Concello y de la Xunta.

El presidente de la entidad, Félix Pena, explicó que la idea de construir esta edificación se remonta a 2008, aunque fue diez años después "cuando nos pusimos con el proyecto con más fuerza y se empezó a perfilar".

"Ahora, como veis, ya se iniciaron las obras", indicó satisfecho durante su intervención, avanzando que el plazo de ejecución puede prolongarse durante un año y medio, y el proyecto cuenta con un presupuesto de 1,8 millones.

La entidad se encargó de adquirir el terreno con fondos propios, una finca de 2.683 metros cuadrados, y el Concello se comprometió a concederles una ayuda de 400.000 euros.

Cuarto centro en Galicia

Esta fue la principal razón que motivó la elección para ubicar aquí este centro, el cuarto de Galicia —tras los que hay operativos en Cee, Burela y Vilagarcía—. La entidad presentó el proyecto en los 20 municipios que integran las comarcas y fue el de As Pontes el que apostó económicamente por una iniciativa que permitirá cubrir una ausencia que había en el área sanitaria de Ferrolterra de recursos para pacientes con trastorno mental severo de larga duración.

"Detrás da posta da primeira pedra hai un traballo enorme. Todas as persoas involucradas no proxecto sabemos o esforzo que requiriu chegar ata aquí. É un orgullo para este pobo poder ser prestador dun servizo público que é máis necesario que nunca, nun momento no que a saúde mental é unha das principais preocupacións da cidadanía", expresó el regidor pontés, Valentín González Formoso.

El director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, también mostró su satisfacción por el proyecto y confirmó que la Xunta seguirá colaborando con la asociación en esta y otras iniciativas.

Capacidad para 25 usuarios

El centro residencial de salud mental de As Pontes, que se regirá por "un modelo abierto", tendrá capacidad para 25 usuarios, con edades comprendidas entre los 35 y los 60 años.

El inmueble, con 534 metros cuadrados y que será autosuficiente, hace un guiño en su estética a los edificios del Poboado das Veigas. Dispondrá de tres plantas y un semisótano. También contará con zonas ajardinadas.

En la planta baja se ubicará una sala de actividades, una sala de estar, el comedor y la cocina, equipada con la última tecnología. También estará la zona de acceso y control, la enfermería, la sala de reuniones y las escaleras y el ascensor, y habrá cinco dormitorios, dos de ellos adaptados. En la planta superior se ubicarán el resto de dormitorios y la planta bajo cubierta dispondrá de zonas diáfanas sin un uso específico. En el sótano se situarán los locales técnicos —cuarto de caldera, lavandería o despensa— y se dotará de espacio libre para futuras actividades ocupacionales de cocina o lavandería.

El centro ofrecerá programas individualizados de atención especializada, un plan de apoyo familiar, asistencia en actividades básicas de la vida diaria o de ocio, así como rehabilitación funcional, terapia ocupacional, estimulación cognitiva o atención psicológica.